Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Τραυματίας 36χρονος άνδρας στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Παρασκευής (6/11) στην περιοχή του Κολωνού, μετά από αναφορά κατοίκου για πυροβολισμούς. Ένας 36χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε τραυματισμένος σοβαρά στην κοιλιακή χώρα και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το χρονικό του περιστατικού

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 8:35 μ.μ., όταν κάτοικος της περιοχής επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι άκουσε πυροβολισμούς. Αμέσως, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού, προχωρώντας στον αποκλεισμό της ευρύτερης περιμέτρου για τη διενέργεια ερευνών.

Εντοπισμός του τραυματία

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο τον 36χρονο άνδρα, ο οποίος καταγόταν από την Αλβανία. Ο άνδρας έφερε εμφανές τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο προκλήθηκε από πυροβόλο όπλο. Μετά τον εντοπισμό του, οργανώθηκε η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Έρευνες στον τόπο της επίθεσης

Στο πλαίσιο της αυτοψίας που διενήργησαν οι αρχές στον χώρο όπου σημειώθηκε η επίθεση, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν δύο κάλυκες. Οι κάλυκες αυτοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να υποβληθούν σε βαλλιστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr