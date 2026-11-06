Πολεοδομία Κατερίνης: Στη φυλακή ο διευθυντής και δύο υπάλληλοι για το κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα»

Τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Η προφυλάκιση αφορά τη φερόμενη συμμετοχή τους σε κύκλωμα με «γρηγορόσημα», το οποίο αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους βαραίνουν, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα αφορούσαν ιδιωτικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Οι προφυλακίσεις και οι αρνήσεις

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι τρεις προφυλακιστέοι είναι ο διευθυντής της υπηρεσίας, ένας προϊστάμενος τμήματος και μία υπάλληλος.

Και οι τρεις υποστήριξαν ότι τα χρήματα που αναφέρονται στην υπόθεση αφορούσαν ιδιωτικές επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι παράνομες πράξεις, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα για την έκδοση παράνομης διοικητικής πράξης. Ανέφερε ότι οι αναφορές αφορούσαν ιδιωτικές εργασίες, όπως στατικές μελέτες, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος τμήματος δήλωσε ότι «τα χρήματα που ακούγονται, αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου». Η υπάλληλος αρνήθηκε ότι έλαβε χρήματα για εξυπηρετήσεις, διευκρινίζοντας ότι οι αμοιβές της προέκυπταν από την ιδιωτική επαγγελματική της δραστηριότητα, την οποία ασκούσε παράλληλα, χωρίς αυτή να επηρεάζει τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις. Συνολικά, πρόκειται για επτά ιδιώτες μηχανικούς και έναν ακόμη υπάλληλο, ο οποίος ήταν συμβασιούχος.

Το κύκλωμα και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία περιγράφει ένα κύκλωμα παράνομων οικονομικών συναλλαγών που αφορούσαν την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων. Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Τα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που φέρεται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν εκτιμώνται συνολικά σε 138.000 ευρώ.

Εκτός από τους 11 που συνελήφθησαν αρχικά, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 64 πρόσωπα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr