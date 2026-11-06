Θάνατος βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια: Μυστήριο με τις συνθήκες γέννησης και τις ενέργειες μετά

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός νεογέννητου βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια, μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα μέσα σε σπίτι, όπου πραγματοποιήθηκε ο τοκετός, και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια του μωρού.

Οι συνθήκες του τοκετού και οι πρώτες ώρες

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το μωρό γεννήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα με φυσιολογικό τοκετό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια του τοκετού, παρούσα ήταν και μία μαία. Ωστόσο, αμέσως μετά τη γέννησή του, το νεογέννητο παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, ένα γεγονός που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών.

Παρόλο που στη συνέχεια το βρέφος φέρεται να εμφάνισε σημάδια ζωής και η μητέρα του το θήλασε, λίγες ώρες αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε δραματικά. Το γεγονός ότι το νεογέννητο δεν ανέπνευσε φυσιολογικά αμέσως μετά τη γέννησή του αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές.

Δραματική επιδείνωση και προσπάθειες ανάνηψης

Περίπου πέντε ώρες μετά τον τοκετό, σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Η μαία, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κατάστασης, επιχείρησε να επαναφέρει το βρέφος εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παράλληλα, είχε κληθεί ασθενοφόρο για να παρασχεθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Η έρευνα των αρχών

Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος έχουν αναλάβει την υπόθεση και προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή της γέννησης του βρέφους μέχρι τη διαπίστωση του θανάτου του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ενέργειες που έγιναν όταν διαπιστώθηκε η αρχική αναπνευστική δυσκολία του μωρού.

Επιπλέον, οι αρχές εξετάζουν το πότε κρίθηκε αναγκαία η αναζήτηση επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η παρουσία της μαίας στον τοκετό, οι παρεμβάσεις που πραγματοποίησε, καθώς και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ωρών. Η μαία φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας και να μετέβη στην εργασία της, παρά το τραγικό περιστατικό.

Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή εάν οι ενέργειες των εμπλεκομένων συνδέονται με τον θάνατο του νεογέννητου. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr