Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Ένας τραυματίας και δύο προσαγωγές

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στον Κολωνό της Αθήνας. Ένας 36χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε τραυματισμένος σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, μέσα στο σταθμευμένο του αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή δύο ατόμων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της ενδελεχούς διερεύνησης του περιστατικού.

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης στον Κολωνό

Το συμβάν ξεκίνησε περίπου στις 8:35 μ.μ., όταν κάτοικος της περιοχής του Κολωνού επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι άκουσε ήχους πυροβολισμών. Λίγο πριν από τις 21:00, η αναφορά αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Ισχυρές μονάδες της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την ευρύτερη περίμετρο και ξεκίνησαν τις πρώτες έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εμπλεκομένων ή θυμάτων.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην περιοχή, εντόπισαν έναν άνδρα τραυματισμένο μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός του άνδρα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της ένοπλης επίθεσης.

Ο σοβαρός τραυματισμός του 36χρονου

Ο τραυματισμένος άνδρας, ηλικίας 36 ετών, είναι αλβανικής καταγωγής. Έφερε ένα σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο προκλήθηκε από πυροβόλο όπλο. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του από τις αστυνομικές δυνάμεις, ο 36χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, οι δράστες φέρονται να πυροβόλησαν τον άνδρα έξω από την εκκλησία του Εσταυρωμένου. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη όταν ο 36χρονος περπάτησε για περίπου 200 μέτρα, με κατεύθυνση προς το σταθμευμένο αυτοκίνητό του, όπου και βρέθηκε αργότερα τραυματισμένος από τους αστυνομικούς.

Οι ενέργειες των αρχών και οι προσαγωγές

Στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων. Αυτά τα άτομα εξετάζονται ενδελεχώς από τους αρμόδιους αξιωματικούς, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και τα κίνητρα που μπορεί να οδήγησαν στην ένοπλη αυτή επίθεση.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της επίθεσης από τα ειδικά συνεργεία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και περισυνέλεξαν σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δύο κάλυκες, ένα βλήμα και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία των ερευνών. Οι δύο κάλυκες μεταφέρθηκαν άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για βαλλιστική εξέταση, η οποία αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για το είδος του πυροβόλου όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis