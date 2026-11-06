Προφυλακίστηκε ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες – «Είμαι αθώος», ισχυρίζεται

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 36χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του, ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις Σέρρες. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Ο κατηγορούμενος, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση

Οι δικαστικές αρχές, αφού εξέτασαν την υπόθεση και την απολογία του 36χρονου, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος, παρά την επίμονη άρνησή του για οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της ενδελεχούς διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών ολοκληρώθηκε, οδηγώντας στην κρίση περί προσωρινής κράτησης, με τον 36χρονο να οδηγείται πλέον σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Ο 36χρονος, από την πρώτη στιγμή, διατηρεί σταθερή τη θέση του, ισχυριζόμενος την αθωότητά του και αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του πατέρα του. Οι ισχυρισμοί του περί μη εμπλοκής εκφράστηκαν και κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών, πριν την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

Παρά την άρνησή του και τις δηλώσεις του ότι είναι αθώος, η δικαιοσύνη αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση, θεωρώντας ότι υπάρχουν στοιχεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση με τον κατηγορούμενο να βρίσκεται υπό κράτηση. Η επιμονή του στην αθωότητά του αποτελεί κεντρικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής.

Η κατηγορία και η εξονυχιστική διερεύνηση

Ο 36χρονος αντιμετωπίζει την σοβαρή κατηγορία της ανθρωποκτονίας του πατέρα του. Η υπόθεση, από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο φως, ερευνάται εξονυχιστικά από τις αρμόδιες αρχές. Η δικαστική διερεύνηση περιλαμβάνει την συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν στις Σέρρες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας απαιτεί λεπτομερή εξέταση όλων των πτυχών, και η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας.

Η πορεία της υπόθεσης

Η υπόθεση της δολοφονίας του πατέρα του 36χρονου στις Σέρρες παραμένει υπό διερεύνηση. Η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση περαιτέρω στοιχείων και μαρτυριών. Η δικαστική διερεύνηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Ο κατηγορούμενος, παρά την προσωρινή του κράτηση, εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία, διατηρώντας την θέση του περί αθωότητας. Η εξονυχιστική έρευνα της υπόθεσης θα συνεχιστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και να αποδοθεί δικαιοσύνη για το τραγικό συμβάν.

Με πληροφορίες από: News.gr