Η σύλληψη του 44χρονου για το διπλό φονικό στο Λουτράκι και οι ομολογίες για άλλους φόνους

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, συνελήφθη στα Κάτω Πατήσια ο 44χρονος που καταζητούνταν για το διπλό φονικό στο Λουτράκι, το οποίο είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 2020. Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονίες και ληστείες, φέρεται να ομολόγησε και δύο επιπλέον φόνους που είχε διαπράξει στην Αλβανία πριν από το 2002. Οι αρχές τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου.

Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στα Κάτω Πατήσια

Η σύλληψη του 44χρονου, αλβανικής καταγωγής, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από μια οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Για τον εντοπισμό του αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) και πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν βαριά οπλισμένος, η αιφνιδιαστική επέμβαση των Αρχών δεν του άφησε περιθώρια αντίδρασης, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί χωρίς να προλάβει να κάνει χρήση του οπλισμού του.

Το διπλό φονικό στο Λουτράκι το 2020

Σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστείες κατά συρροή και εμπρησμό με φθορά ξένης ιδιοκτησίας, οι οποίες συνδέονται με τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι. Η υπόθεση αυτή είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τη νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 2020.

Τότε, σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας, είχαν βρεθεί δολοφονημένοι η 43χρονη Σβετλάνα, γνωστή και ως Φωτεινή, υπήκοος Ουκρανίας, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας. Τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από τσεκούρι, ενώ ο 44χρονος, πρώην σύντροφος της 43χρονης, φέρεται να όπλισε το χέρι του μην μπορώντας να αποδεχθεί τον χωρισμό τους, με κίνητρο την ερωτική αντιζηλία.

Μετά την επίθεση, ο κατηγορούμενος αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα. Στη συνέχεια, πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, το μετέφερε σε απομονωμένη τοποθεσία και το πυρπόλησε.

Ο οπλισμός και τα πλαστά στοιχεία στο κρησφύγετο

Κατά τη διάρκεια της εφόδου στο διαμέρισμα-κρησφύγετο στα Κάτω Πατήσια, οι αστυνομικοί εντόπισαν δίπλα στο κρεβάτι του 44χρονου ένα ασημί πιστόλι με ξύλινη λαβή, έτοιμο προς χρήση και οπλισμένο. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες με τους πυροδοτικούς τους μηχανισμούς, καθώς και τρία ζευγάρια μεταλλικές χειροπέδες.

Επιπλέον, στην κατοικία βρέθηκε μια άδεια διαμονής έτερου προσώπου, στην οποία είχε τοποθετηθεί η φωτογραφία του συλληφθέντος. Αυτό επιβεβαιώνει τις πληροφορίες των αρχών ότι ο 44χρονος κυκλοφορούσε χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία για να αποκρύπτει την ταυτότητά του από το 2020.

Ομολογία για άλλους φόνους και το προφίλ του επικίνδυνου κακοποιού

Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε δύο ακόμη ανθρωποκτονίες, τις οποίες είχε διαπράξει στην Αλβανία πριν από το 2002. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αλβανίας.

Από την ανταλλαγή πληροφοριών διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 44χρονου υπήρχε και διεθνής αγγελία αναζήτησης από τη συγκεκριμένη χώρα. Οι αστυνομικές αρχές περιγράφουν τον συλληφθέντα ως ιδιαίτερα επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος αναλάμβανε εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου έναντι αμοιβής.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο 44χρονος να ετοίμαζε νέα ένοπλη επίθεση πριν από τη σύλληψή του. Αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Η σύλληψη 41χρονης για υπόθαλψη εγκληματία

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και μία 41χρονη γυναίκα. Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos