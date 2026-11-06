YouTuber έμεινε 84 ώρες χωρίς ύπνο: Η ανατριχιαστική εμπειρία και οι παραισθήσεις

Μια ακραία πρόκληση ολοκλήρωσε ο YouTuber Luke J, ο οποίος παρέμεινε ξύπνιος για τρεισήμισι ημέρες, φτάνοντας συνολικά τις 84 ώρες χωρίς ύπνο. Η παρατεταμένη αϋπνία είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σημαντικά η αντίληψή του, προκαλώντας του έντονες παραισθήσεις και σύγχυση, ενώ περιέγραψε αναλυτικά την ανατριχιαστική εμπειρία που βίωσε.

Οι ακραίες παραισθήσεις και η απώλεια της πραγματικότητας

Καθώς η δοκιμασία πλησίαζε στο τέλος της, ο Luke J αποκάλυψε ότι δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να ξεχωρίσει τι ήταν πραγματικό και τι προϊόν της φαντασίας του. Αρχικά, πίστεψε ότι είδε ένα τεράστιο έντομο, το οποίο όμως δεν υπήρχε. Στη συνέχεια, βίωσε την ψευδαίσθηση μιας γυναίκας καθισμένης στον καναπέ του, η οποία επίσης ήταν δημιούργημα του εξαντλημένου του μυαλού.

Παράλληλα με τις οπτικές παραισθήσεις, ο YouTuber έχασε την αίσθηση του χρόνου, δυσκολευόταν να θυμηθεί αν είχε ήδη ολοκληρώσει ορισμένες ενέργειες και ένιωθε σαν να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Την τρίτη ημέρα της πρόκλησης, αισθάνθηκε έντονους σωματικούς πόνους, παρόμοιους με αυτούς που θα προκαλούσε μια εξαντλητική προπόνηση.

Η αρχική πρόθεση και η αλλαγή πορείας

Ο Luke είχε αρχικά σκεφτεί να επεκτείνει την πρόκληση και να μείνει ξύπνιος για επτά ολόκληρες ημέρες. Ωστόσο, η έρευνά του σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρατεταμένη στέρηση ύπνου τον οδήγησε να αναθεωρήσει την αρχική του απόφαση και να περιορίσει τη διάρκεια.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, είχε ορίσει εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θα σταματούσε την προσπάθεια. Έτσι, όταν άρχισε να βλέπει πράγματα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα και δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει φυσιολογικά, κατάλαβε ότι είχε φτάσει στα όριά του και αποφάσισε να τερματίσει την πρόκληση.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών για την έλλειψη ύπνου

Οι κίνδυνοι της στέρησης ύπνου επιβεβαιώνονται και από ειδικούς. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η έλλειψη ύπνου αποδυναμώνει σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, καθιστώντας τον πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις και ασθένειες. Επιπλέον, η Cleveland Clinic αναφέρει ότι το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο διάστημα χωρίς ύπνο ανέρχεται στις 11 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Guinness World Records έχουν καταργήσει τη σχετική κατηγορία λόγω των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονεί για την ανθρώπινη υγεία. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μετά από 72 ώρες χωρίς ύπνο, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως άγχος, ευερεθιστότητα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολίες στη σκέψη, καθώς και παραισθήσεις, όπως ακριβώς βίωσε και ο YouTuber.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της δοκιμασίας

Οι επιπτώσεις της ακραίας αυτής πρόκλησης δεν σταμάτησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Ο Luke J περιέγραψε ότι οι συνέπειες συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό μετά, επηρεάζοντας την καθημερινότητά του.

Για εβδομάδες μετά το τέλος της δοκιμασίας, ο YouTuber δυσκολευόταν να αποκοιμηθεί. Όταν τελικά κατάφερνε να κοιμηθεί, είχε ανάγκη από πολύ περισσότερες ώρες ξεκούρασης από το συνηθισμένο, δείχνοντας την εξάντληση που είχε υποστεί ο οργανισμός του από την παρατεταμένη αϋπνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta