Παγκόσμιες διαδηλώσεις κατά της επέκτασης των κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης

Διαδηλωτές πραγματοποίησαν «ντου» σε εργοτάξιο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ, σηματοδοτώντας την έναρξη διήμερων κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας αυξανόμενης αντίδρασης κατά της ταχείας επέκτασης της υπολογιστικής δύναμης που είναι απαραίτητη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ/AI).

Οι παγκόσμιες αντιδράσεις και ο συνασπισμός «Stop Dirty Data Centres»

Η αντίδραση κατά της ραγδαίας ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων εντείνεται διεθνώς, με ακτιβιστικές ομάδες να έχουν ανακοινώσει δράσεις σε 16 χώρες. Οι κινητοποιήσεις αυτές διεξάγονται σήμερα και αύριο Σάββατο, στο πλαίσιο ενός συντονισμένου αγώνα.

Πίσω από τις εκκλήσεις για παύση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας βρίσκεται ο συνασπισμός «Stop Dirty Data Centres». Ο συνασπισμός αυτός συνενώνει περιβαλλοντικές οργανώσεις και καμπάνιες που μάχονται για τα δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο, εκφράζοντας κοινές ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης επέκτασης.

Το «ντου» στο Άμστερνταμ και άλλες προγραμματισμένες δράσεις

Στο Άμστερνταμ, τουλάχιστον 100 ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στο εργοτάξιο του κέντρου δεδομένων της Microsoft, το οποίο προορίζεται για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι διαδηλωτές σχημάτισαν αρχικά μια αλυσίδα και στη συνέχεια εισήλθαν στον χώρο, σκαρφαλώνοντας σε γερανούς, κρεμώντας μπαλόνια και χορεύοντας, ενώ η αστυνομία παρέμενε σε ετοιμότητα.

Πέρα από την ενέργεια στην Ολλανδία, έχουν προγραμματιστεί και άλλες δράσεις σε διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται πορεία στο Δουβλίνο, διαμαρτυρία έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Βαρσοβία και μια διαδήλωση κατά ενός άλλου κέντρου δεδομένων της Microsoft στη Δανία, αναδεικνύοντας το διεθνές εύρος των κινητοποιήσεων.

Οι ανησυχίες των ακτιβιστών για τα κέντρα δεδομένων

Οι ακτιβιστές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων. Υποστηρίζουν ότι αυτά τα κέντρα ασκούν πίεση στον εφοδιασμό σε ηλεκτρισμό και νερό, πόρους που είναι ήδη σπάνιοι και για τους οποίους ανταγωνίζονται τα νοικοκυριά και άλλες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι διαδηλωτές επισημαίνουν ότι η επέκταση των κέντρων δεδομένων απειλεί τους κλιματικούς στόχους. Αναφέρουν επίσης πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και ενδεχόμενους κινδύνους για την προσωπική και εθνική ασφάλεια, λόγω της συγκέντρωσης εξουσίας από ιδιωτικές και μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες.

Η θέση της Microsoft και η απάντηση των τεχνολογικών εταιριών

Η Microsoft, από την πλευρά της, δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των ανθρώπων σχετικά με το πρότζεκτ και σέβεται το δικαίωμά τους να εκφράζουν ειρηνικά την αντίθεσή τους. Ωστόσο, η εταιρία τονίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Γενικότερα, οι τεχνολογικές εταιρίες υποστηρίζουν ότι τα κέντρα δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητα για να ικανοποιηθεί η παγκόσμια ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική νέφους. Κατά την άποψή τους, αυτά τα κέντρα παρέχουν κρίσιμες υποδομές για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και καταναλωτές.

Ο αντίκτυπος στις αγορές και οι ρυθμιστικές ανησυχίες

Οι αντιδράσεις κατά της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων αυξάνονται, από την Ισπανία μέχρι την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ΗΠΑ, οι τεχνολογικές μετοχές προκάλεσαν για δεύτερη ημέρα μεγάλες απώλειες στις αγορές.

Οι απώλειες αυτές οφείλονται σε ανησυχίες ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο αυστηρές ρυθμίσεις απέναντι στην εκτίναξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στον τεχνολογικό κλάδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki