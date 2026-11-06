Συγκλονιστικά νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία ερευνάται για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν για άρρωστα παιδιά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο ιδρυτής της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να εκμεταλλεύονταν τον πόνο οικογενειών με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, στήνοντας μια μεγάλη απάτη. Ένας πατέρας καρκινοπαθούς 5χρονης καταγγέλλει ότι η κόρη του εμφανίστηκε σε νέα καμπάνια της ΜΚΟ με διαφορετικό όνομα και ηλικία, χωρίς την ενημέρωση ή τη συναίνεσή του.

Οι καταγγελίες για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» δεν έχουν τέλος, καθώς φέρεται να είχε στηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης σε βάρος οικογενειών με άρρωστα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η 35χρονη σύζυγός του κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύονταν αυτές τις οικογένειες για να πλουτίζουν. Η δράση της ΜΚΟ ερευνάται, με τις μαρτυρίες γονέων να συγκλονίζουν και να σκιαγραφούν ένα πλαίσιο σοβαρών δυσκολιών που αντιμετώπισαν.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή μιας μικρής μόλις 5,5 ετών, η οποία πάσχει από καρκίνο. Για το κοριτσάκι αυτό, φέρεται να πραγματοποιήθηκαν δύο έρανοι: ο ένας αφορούσε πράγματι την ίδια, τη μικρή Παρασκευή, ενώ ο δεύτερος έρανος φέρεται να αφορούσε ένα μη υπαρκτό παιδάκι με το όνομα «Άννα». Οι γονείς της μικρής Παρασκευής έλαβαν μόλις το ένα δέκατο του συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε από τις δύο διαφορετικές δωρεές.

Η οδύσσεια της μικρής Παρασκευής και της οικογένειάς της

Η μικρή Παρασκευή, μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας, διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο τον Ιούλιο του 2023. Η οικογένειά της αντιμετώπιζε ήδη σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι της προκειμένου να καλύψει τα έξοδα για τη θεραπεία και το χειρουργείο του παιδιού στη Γερμανία. Παρά τις δεκατρείς χημειοθεραπείες, ο όγκος γιγαντώθηκε, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση της υγείας της μικρής και αυξάνοντας τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας.

Αναζητώντας βοήθεια, οι γονείς της Παρασκευής απευθύνθηκαν στην ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» την άνοιξη του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων για την 5χρονη κόρη του. Η οικογένεια, μετά την πρώτη δράση, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για το ποσό που είχε συγκεντρωθεί, καθώς γνώριζε ότι υπήρχε σημαντική ανταπόκριση από τον κόσμο.

Αδιαφανής διαχείριση και ελάχιστα χρήματα στους γονείς

Ο πατέρας της Παρασκευής κατήγγειλε ότι ζήτησε τη λίστα με τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά του απάντησαν ότι θα του τα στείλουν με email, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Αντί για αναλυτική κατάσταση, έλαβε έναν φάκελο στο προαύλιο του ογκολογικού νοσοκομείου, μέσα στον οποίο υπήρχαν λιγότερα από 25.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά του παραδόθηκαν από μία γυναίκα που έχει κατηγορηθεί στην υπόθεση, ενώ ο ίδιος υπέγραψε σχετική δήλωση παραλαβής.

Οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι από τον πρώτο έρανο για τη μικρή Παρασκευή συγκεντρώθηκαν κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, μόλις το ένα δέκατο αυτού του ποσού, δηλαδή περίπου 25.000 ευρώ, έφτασε στην οικογένεια. Τα υπόλοιπα χρήματα δεν έχουν βρεθεί κατά τους ελέγχους των αρχών, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για απάτη και αδιαφανή διαχείριση.

Οι «ορφανοί» έρανοι και η παραποίηση στοιχείων

Η πιο σοβαρή καταγγελία του πατέρα αφορά την τρίτη φορά που ζητήθηκε η βοήθεια της ΜΚΟ. Του ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει νέο αριθμό τηλεφώνου, με την αιτιολογία ότι είχε ξεκινήσει νέα εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων για την κόρη του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως η νέα καμπάνια δεν θα αφορούσε τελικά την Παρασκευή. «Δεν ήξερα εγώ ότι θα βάλει άλλη φωτογραφία αλλουνού παιδιού. Άλλο παιδί στη θέση του παιδιού μου», ανέφερε, εκφράζοντας την εξόργισή του.

Στην τελευταία ανάρτηση, η οποία έγινε περίπου δύο μήνες πριν, η μικρή Παρασκευή εμφανίστηκε ως «Άννα», με διαφορετική ηλικία. Για την εικόνα της καμπάνιας, χρησιμοποιήθηκε σκίτσο που είχε βρεθεί στο Pinterest, ενώ η ανάρτηση καλούσε και πάλι τους πολίτες να συνεισφέρουν οικονομικά. Οι αποκαλύψεις κάνουν λόγο για 18 «ορφανούς» εράνους που έγιναν για μη υπαρκτά παιδιά, παιδιά που είχαν ήδη πεθάνει, δεν υπήρχαν καν ή είχαν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 92 ερανικές δράσεις μέσω ίντερνετ, εκ των οποίων οι 55 φαίνεται να αφορούσαν ταυτοποιημένα παιδιά που ωφελούνται. Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε δηλώσει: «Ναι, ήταν κάποια παιδιά για τα οποία κάναμε δύο φορές έρανο». Το σύνολο των ερανικών δράσεων είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς γίνονταν ενέργειες και με κουμπαράδες σε νυχτερινά κέντρα, ενώ πήγαιναν μέχρι και τα Χριστούγεννα και χτυπούσαν πόρτες για να συγκεντρώσουν μετρητά.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr