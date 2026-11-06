Η Ελλάδα κοντά στην 10η θέση της UEFA, με τη Δανία να αναδεικνύεται η μεγαλύτερη απειλή

Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία στη βαθμολογία της UEFA, φέρνοντας τη χώρα μας πολύ κοντά στην εξασφάλιση της δέκατης θέσης. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα σημάνει την παροχή απευθείας εισιτηρίου για τη League Phase του Champions League στον πρωταθλητή Ελλάδας, αρχής γενομένης από τη μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή το 2028.

Η πορεία της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA

Η Ελλάδα διαγράφει μια περίφημη πορεία στη βαθμολογία της UEFA, με τις επιδόσεις των συλλόγων μας να ενισχύουν σημαντικά τη θέση της χώρας. Εάν οι ελληνικές ομάδες διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό, η κατάκτηση της δέκατης θέσης φαντάζει πλέον εφικτή και όχι μακρινή.

Ο αλγόριθμος του Football Ranked εκτιμά πως η Ελλάδα έχει 97,9% πιθανότητες να τερματίσει στη δέκατη θέση της κατάταξης. Αυτό το ποσοστό υπογραμμίζει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, όσον αφορά τους συντελεστές της UEFA.

Η απρόσμενη απειλή από τη Δανία

Παρά την εντυπωσιακή πορεία της Ελλάδας, ο αλγόριθμος του Football Ranked αναδεικνύει μια απρόσμενη απειλή. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα μας δεν είναι η Τσεχία ή η Πολωνία, αλλά η Δανία, η οποία βρίσκεται μόλις στην 14η θέση της βαθμολογίας.

Οι Σκανδιναβοί υπολείπονται σχεδόν 7.000 βαθμούς από την Ελλάδα, ωστόσο διαθέτουν τέσσερις ομάδες στο Conference League: την Κοπεγχάγη, την Αάρχους, τη Νόρντζελαντ και τη Μίντιλαντ. Αυτή η παρουσία πολλών ομάδων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θεωρείται ότι μπορεί να τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ. Πάντως, η αλήθεια είναι πως οι Δανοί δεν τα πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά μέχρι στιγμής, με τη FCK να είναι η μόνη εκ των τεσσάρων συλλόγων που έχει καταφέρει να κάνει σεφτέ.

Οι πιθανότητες της Δανίας να τερματίσει δέκατη ανέρχονται σε 1,1%, ένα ποσοστό που την καθιστά τη δεύτερη πιο πιθανή χώρα για την κατάκτηση της θέσης, μετά την Ελλάδα, σύμφωνα με τον αλγόριθμο.

Οι Τσέχοι και οι Πολωνοί στον ανταγωνισμό

Σε αντίθεση με τη Δανία, οι Τσέχοι και οι Πολωνοί δείχνουν να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της Ελλάδας. Το Football Ranked δίνει μόλις 0,9% πιθανότητες στην Τσεχία να προσπεράσει τη χώρα μας, παρόλο που βρίσκεται πιο κοντά βαθμολογικά.

Η τσεχική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χαρακτηρίζεται από δυσκολίες. Η Σλάβια Πράγας, που αγωνίζεται στο Champions League, θεωρείται απογοητευτική. Οι Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν δυσκολεύονται στο Europa League, ενώ η Γιάμπλονετς, που συμμετέχει στο Conference League, περιγράφεται ως άπειρη. Όσον αφορά τους Πολωνούς, η εκτίμηση είναι ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν ανταγωνιστικό ρυθμό.

Το διακύβευμα της δέκατης θέσης

Η εξασφάλιση της δέκατης θέσης στη βαθμολογία της UEFA αποτελεί έναν κρίσιμο στόχο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η επίτευξή του θα επιτρέψει στον πρωταθλητή Ελλάδας να εισέλθει απευθείας στη φάση των ομίλων του Champions League από τη σεζόν του 2028, κάτι που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη σε οικονομικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, με τις πιθανότητες να είναι συντριπτικά υπέρ της, όπως καταδεικνύει ο αλγόριθμος του Football Ranked. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην πορεία των δανικών ομάδων, οι οποίες, παρά την τρέχουσα βαθμολογική τους υστέρηση, θεωρούνται η κυριότερη απειλή για την ελληνική πρωτιά στην κούρσα για τη 10η θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta