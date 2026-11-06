Άγριος καβγάς σε αεροπλάνο στην Κολομβία για μια χειραποσκευή

Μια απρόσμενη και βίαιη συμπλοκή σημειώθηκε μέσα στην καμπίνα ενός αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ελ Ντοράντο της Μπογκοτά, στην Κολομβία. Δύο επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, με αφορμή μια διαφωνία σχετικά με τον διαθέσιμο χώρο για την αποθήκευση των χειραποσκευών. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγα μόλις λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες.

Η αρχική διαφωνία και η κλιμάκωση

Η ένταση ξεκίνησε όταν ένας επιβάτης αντέδρασε έντονα στην προσπάθεια ενός άλλου να τοποθετήσει τη δική του αποσκευή στο ντουλαπάκι που βρίσκεται πάνω από τα καθίσματα. Αυτή η φαινομενικά απλή διαφωνία για τον περιορισμένο χώρο των χειραποσκευών, που συχνά αποτελεί πηγή μικροεντάσεων σε πτήσεις, κλιμακώθηκε γρήγορα σε μία σοβαρή αντιπαράθεση.

Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση, αντί να εκτονωθεί, οδήγησε σε μία απρόκλητη επίθεση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, μετατρέποντας τη διαφωνία για τον χώρο αποθήκευσης σε μία άμεση και βίαιη σωματική αντιπαράθεση, μέσα στο στενό περιβάλλον της καμπίνας του αεροσκάφους.

Η βίαιη επίθεση μέσα στην καμπίνα

Σε βίντεο που καταγράφηκε από το περιστατικό, διακρίνεται ένας άνδρας να σκύβει επιθετικά πάνω από την πλάτη ενός καθίσματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας άρπαξε τον επιβάτη που καθόταν μπροστά του, ξεκινώντας έτσι τη σωματική συμπλοκή. Η λαβή του επιτιθέμενου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς κατάφερε να κρατήσει το θύμα ακινητοποιημένο για τουλάχιστον οκτώ δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, το θύμα προσπάθησε να απωθήσει τον επιτιθέμενο, αντιδρώντας στην απρόκλητη βία. Ωστόσο, ο δράστης διατήρησε τη λαβή του με πείσμα, συνεχίζοντας την επίθεση παρά τις προσπάθειες του άλλου επιβάτη να αμυνθεί. Η σκηνή εκτυλίχθηκε με μεγάλη ένταση, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Η παρέμβαση των συνεπιβατών

Τη στιγμή της έντασης, ένας τρίτος επιβάτης παρενέβη άμεσα για να σταματήσει την επίθεση. Ο συγκεκριμένος άνδρας έπιασε τον επιτιθέμενο από την κουκούλα του ρούχου του και τον τράβηξε μακριά από το θύμα, προσπαθώντας να διακόψει τη βίαιη συμπλοκή. Η παρέμβασή του ήταν καθοριστική για να απομακρυνθεί ο δράστης από τον επιβάτη που δεχόταν την επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είναι υπήκοος Μεξικού. Η προσπάθεια του πρώτου παρεμβαίνοντος επιβάτη ενισχύθηκε σύντομα από έναν ακόμη συνεπιβάτη, ο οποίος προσέτρεξε σε βοήθεια. Οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τον επιθετικό επιβάτη και να αποκαταστήσουν την τάξη μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Η πάλη στον διάδρομο και η ακινητοποίηση

Με τη συνδρομή του δεύτερου συνεπιβάτη, ο άνδρας που είχε αρχικά παρέμβει κατάφερε να ρίξει τον δράστη στον διάδρομο του αεροσκάφους. Η πάλη, η οποία είχε ξεκινήσει πάνω από τα καθίσματα, συνεχίστηκε πλέον στον στενό διάδρομο, με τους δύο συνεπιβάτες να προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν. Η συμπλοκή διήρκεσε για περίπου 20 δευτερόλεπτα, καθώς ο δράστης συνέχιζε να αντιστέκεται.

Τελικά, μετά από αυτή τη σύντομη αλλά έντονη πάλη στον διάδρομο, οι δύο συνεπιβάτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Τον οδήγησαν και τον συγκράτησαν σε μια άδεια σειρά καθισμάτων, θέτοντας έτσι ένα τέλος στην αναστάτωση και τη βία που είχε ξεσπάσει μέσα στο αεροσκάφος, λίγο πριν την απογείωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki