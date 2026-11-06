Ο δικηγόρος Κώστας Τσάκος αποχώρησε από την υπεράσπιση των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του κ. Τσάκου, ο οποίος δεν εκπροσωπεί πλέον τον ιδρυτή της ΜΚΟ, που είναι ο πρώτος κατηγορούμενος, ούτε την πρώην σύντροφό του, τη δεύτερη κατηγορουμένη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω συνεχών αποκαλύψεων για την υπόθεση, η οποία αφορά μεγάλη απάτη σε βάρος οικογενειών με άρρωστα παιδιά.

Η διαφωνία στην υπερασπιστική γραμμή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Τσάκου, η συνεργασία του με τους δύο κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Η αιτία της διακοπής της συνεργασίας ήταν η διαφωνία που προέκυψε σχετικά με τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής. Επιπλέον, υπήρξε διαφωνία και στον τρόπο δημόσιας έκφρασής της.

Οι κατηγορούμενοι και η μέθοδος της απάτης

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» συνεχίζονται, φέρνοντας στο φως λεπτομέρειες για την απάτη που είχε στηθεί. Βασικοί κατηγορούμενοι είναι ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ, και η 35χρονη σύζυγός του. Φέρονται να εκμεταλλεύονταν οικογένειες με άρρωστα παιδιά, πλουτίζοντας οι ίδιοι από τις δωρεές που συγκεντρώνονταν.

Η μέθοδος περιλάμβανε την παραποίηση στοιχείων παιδιών και τη δημιουργία εράνων για μη υπαρκτά παιδιά. Σε μία περίπτωση, από ένα ποσό 500.000 ευρώ που συγκεντρώθηκε, δόθηκαν σε οικογένεια μόλις 25.000 ευρώ, με την αιτιολογία ότι «τόσα μαζεύτηκαν».

Η συγκλονιστική περίπτωση της μικρής Παρασκευής

Μία από τις ιστορίες που προκαλούν σοκ είναι αυτή ενός κοριτσιού 5,5 ετών, της μικρής Παρασκευής, η οποία πάσχει από καρκίνο. Για την Παρασκευή έγιναν δύο έρανοι: ο ένας αφορούσε την ίδια, ενώ ο δεύτερος αφορούσε ένα μη υπαρκτό παιδάκι με το όνομα «Άννα». Ο ιδρυτής της ΜΚΟ και η 35χρονη φέρεται να έστησαν την απάτη, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και τον αγώνα της 5χρονης, με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα από τις δύο διαφορετικές δωρεές. Ωστόσο, οι γονείς της μικρής έλαβαν μόλις το ένα δέκατο του συνολικού ποσού.

Στην ΜΚΟ χρησιμοποίησαν τη φωτογραφία της Παρασκευής για δωρεά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, φέρεται να έγινε ένα «deal» με τον πατέρα της, ζητώντας του να χρησιμοποιηθούν φωτογραφία, όνομα και στοιχεία άλλου παιδιού. Για να συγκεντρώσουν περισσότερα χρήματα, χρησιμοποίησαν ένα σκίτσο από ένα διαφορετικής ηλικίας παιδί. Από τον πρώτο έρανο συγκεντρώθηκε ποσό που προσέγγιζε το μισό εκατομμύριο ευρώ, αλλά στην οικογένεια δόθηκε μόνο το 1/10. Τα υπόλοιπα χρήματα δεν έχουν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους των αρχών.

Ο αγώνας της οικογένειας και οι «ορφανοί» έρανοι

Η μικρή Παρασκευή, μέλος πολύτεκνης οικογένειας, διαγνώστηκε με καρκίνο τον Ιούλιο του 2023. Οι γονείς της αναγκάστηκαν να πουλήσουν το σπίτι τους προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα για χειρουργείο στη Γερμανία. Παρά τις 13 χημειοθεραπείες που υποβλήθηκε, ο όγκος της γιγαντώθηκε, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των οικονομικών αναγκών της οικογένειας. Οι γονείς της απευθύνθηκαν στην «Παιδική Χαρά» για πρώτη φορά την άνοιξη του 2025.

Η υπόθεση της μικρής Παρασκευής φέρεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «ορφανών» εράνων, όπου χρησιμοποιήθηκαν και άλλα 17 παιδιά. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 92 ερανικές δράσεις μέσω διαδικτύου. Από αυτές, οι 55 φαίνεται να αφορούσαν ταυτοποιημένα παιδιά που ωφελούνταν. Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε δηλώσει πως «ναι, ήταν κάποια παιδιά για τα οποία κάναμε δύο φορές έρανο». Ωστότε, η έρευνα αποκάλυψε 18 «ορφανούς» εράνους που έγιναν για μη υπαρκτά παιδιά, παιδιά που είχαν ήδη πεθάνει ή είχαν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το σύνολο των ερανικών δράσεων είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς περιλάμβανε και ενέργειες με κουμπαράδες σε νυχτερινά κέντρα, καθώς και επισκέψεις πόρτα-πόρτα για συλλογή μετρητών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit