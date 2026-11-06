Νέα φωκάκια γεννήθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου, ελπίδες για ρεκόρ γεννήσεων

Δύο ακόμη νεογέννητα φωκάκια καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγική περίοδος της μεσογειακής φώκιας. Η νέα αυτή εξέλιξη τροφοδοτεί τις ελπίδες των επιστημόνων για έναν απολογισμό που ενδεχομένως να φέρει ένα νέο ρεκόρ γεννήσεων για το είδος.

Νέες γεννήσεις και ο εντοπισμός τους στο θαλάσσιο πάρκο

Τα δύο επιπλέον νεογέννητα φωκάκια εντοπίστηκαν πρόσφατα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων. Η ανακάλυψη έγινε από το προσωπικό παρακολούθησης του Ιδρύματος Aenaos Thalassa. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ανακοίνωσε επίσημα το γεγονός, υπογραμμίζοντας την ενεργή αναπαραγωγική περίοδο της μεσογειακής φώκιας, επιστημονικά γνωστής ως Monachus monachus.

Το πρώτο φωκάκι της φετινής περιόδου στην ευρύτερη περιοχή των Βορείων Σποράδων είχε εντοπιστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό το νεογνό μεσογειακής φώκιας βρέθηκε σε μια ανοιχτή παραλία στη νησίδα Πιπέρι, από το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων. Η καταγραφή του αποτέλεσε το πρώτο νεογνό του είδους που εντοπίστηκε φέτος στην συγκεκριμένη περιοχή.

Προσδοκίες για νέο ρεκόρ και συνεργασίες παρακολούθησης

Οι επιστήμονες που εργάζονται για τη διατήρηση του είδους αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τον φετινό απολογισμό των γεννήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το 2025, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων είχε καταγράψει ένα σημαντικό ρεκόρ, με συνολικά 21 νεογέννητα. Ο αριθμός αυτός ήταν πολύ πάνω από τον μέσο ετήσιο όρο γεννήσεων των τελευταίων 37 ετών.

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον τελικό υπολογισμό του πληθυσμού, έχουν τοποθετηθεί κάμερες στα αναπαραγωγικά καταφύγια των φωκιών. Ο τελικός υπολογισμός γίνεται με ανάλυση του φωτογραφικού υλικού που συλλέγεται. Στο πρόγραμμα παρακολούθησης συνεργάζονται ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Ίδρυμα Thalassa και η περιβαλλοντική οργάνωση MOm, βάσει ενός υπογεγραμμένου μνημονίου συνεργασίας.

Ενθαρρυντικά σημάδια ασφάλειας στις ανοιχτές παραλίες

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι πέρσι, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι μεσογειακές φώκιες γέννησαν και θήλασαν τα μικρά τους σε ανοιχτές παραλίες της νησίδας Πιπέρι. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς παραδοσιακά οι φώκιες προτιμούσαν τις σπηλιές για αυτή τη διαδικασία.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά θεωρείται ένδειξη ότι τα ζώα νιώθουν πλέον ασφαλή στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου. Η επιλογή των ανοιχτών παραλιών για την αναπαραγωγή υποδηλώνει αυξημένη εμπιστοσύνη στο προστατευμένο περιβάλλον, γεγονός που ενισχύει τις προσπάθειες διατήρησης του είδους.

Η κρίσιμη κατάσταση του είδους και ο ρόλος της Ελλάδας

Το 1996, η μεσογειακή φώκια εντάχθηκε στα Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη του Κόκκινου Καταλόγου της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο συνολικός πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τα 600 άτομα παγκοσμίως, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας ζει στην Ελλάδα, γεγονός που προσδίδει στη χώρα καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή της. Μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις προστασίας ήταν η ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Σποράδων το 1992, θέτοντας τα θεμέλια για τη συστηματική προστασία.

Σταθερή ανάκαμψη και η ανάγκη για συνεχή προστασία

Χάρη στις πολυετείς προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, η κατάσταση του είδους βελτιώθηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών. Οι ενέργειες προστασίας έχουν αποδώσει καρπούς, οδηγώντας σε μια αισθητή αύξηση του πληθυσμού.

Σήμερα, ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 850 και 950 ατόμων. Παρά τη σταθερή ανάκαμψη που έχει παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συνεχής προστασία του είδους παραμένει απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση του μέλλοντός του.

Με πληροφορίες από: Newsit