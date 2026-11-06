Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων: Ελέγχονται 40 κτηνοτρόφοι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος επικεντρώνεται σε επιδοτήσεις τεσσάρων ετών και εμπλέκει, ως ελεγχόμενους, περίπου 40 κτηνοτρόφους της περιοχής.

Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει οδηγήσει στον σχηματισμό δικογραφιών για σοβαρά αδικήματα, όπως απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν και αξιολογούν το υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ενδεχόμενων οικονομικών παρατυπιών.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Η παρέμβαση αυτή αφορά επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας τετραετούς περιόδου, συγκεκριμένα από το έτος 2019 έως και το 2022. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν ενδελεχώς τα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 40 κτηνοτρόφοι της περιοχής των Τρικάλων εμπλέκονται στην υπόθεση ως ελεγχόμενοι. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπογραμμίζει τη βαρύτητα που προσδίδεται στην υπόθεση και την ανάγκη για διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.

Το αντικείμενο του ελέγχου και οι κατηγορίες στοιχείων

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διεξήχθη στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, οι ελεγκτές προχώρησαν στην παραλαβή σημαντικού όγκου εγγράφων, καθώς και ψηφιακού υλικού. Η συγκέντρωση αυτού του υλικού αποτελεί κεντρικό μέρος της διερεύνησης των επίμαχων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ελεγκτές εστίασαν σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχείων, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την υπόθεση. Αυτά τα στοιχεία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη διασταύρωση των πραγματικών μετακινήσεων και μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση των επιδοτήσεων. Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν αναντιστοιχίες που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν παρατυπίες.

Δικογραφίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα είναι ο σχηματισμός δικογραφιών για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Συγκεκριμένα, οι δικογραφίες αφορούν κατηγορίες απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτά τα αδικήματα προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν εξελίξει υπόθεση, καθιστώντας την μία από τις πιο σοβαρές που έχουν απασχολήσει την περιοχή.

Η φύση των κατηγοριών υποδηλώνει ότι οι αρχές διερευνούν όχι μόνο την παράνομη απόκτηση επιδοτήσεων, αλλά και την προσπάθεια απόκρυψης ή νομιμοποίησης των χρημάτων που φέρονται να αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σοβαρή ποινική διάσταση της υπόθεσης.

Διερεύνηση ψευδών βεβαιώσεων και οργανωμένης δράσης

Πέρα από τις κατηγορίες της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων, η έρευνα περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο ψευδών βεβαιώσεων. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν περιπτώσεις όπου δόθηκαν αναληθείς πληροφορίες ή εκδόθηκαν ψευδείς βεβαιώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη απόσπαση επιδοτήσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά και η πιθανότητα ύπαρξης οργανωμένης εγκληματικής δράσης. Το ενδεχόμενο αυτό τίθεται υπό διερεύνηση, δεδομένου ότι οι υποθέσεις φέρονται να αφορούν περισσότερα πρόσωπα. Η εμπλοκή πολλαπλών ατόμων μπορεί να υποδηλώνει ένα οργανωμένο σχέδιο για την εκμετάλλευση του συστήματος επιδοτήσεων.

Η εξέλιξη της έρευνας και το ζητούμενο

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το εκτεταμένο υλικό που συγκεντρώθηκε από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, τόσο σε έγγραφη όσο και σε ψηφιακή μορφή, αναμένεται να αξιολογηθεί διεξοδικά. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την περαιτέρω διαλεύκανση των επίμαχων επιδοτήσεων και την ταυτοποίηση τυχόν παρατυπιών.

Το κύριο ζητούμενο πλέον είναι εάν από τις διασταυρώσεις των εγγράφων και των δεδομένων θα προκύψουν συγκεκριμένες αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του ζωικού κεφαλαίου. Οι αρχές επιδιώκουν να προσδιορίσουν το ακριβές εύρος των ενδεχόμενων οικονομικών παρατυπιών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ύπαρξη δικογραφιών και η διενέργεια ελέγχου δεν προδικάζουν την ενοχή των ελεγχόμενων προσώπων, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis