Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ανοιχτή σε συνεργασία η Άγκυρα εν μέσω δημοσιευμάτων για παρέμβαση

Νέες διαστάσεις αποκτά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ περί ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα συνοδεύονται από δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου. Τα δημοσιεύματα αυτά κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τουρκική παρέμβαση στις έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο του Great Sea Interconnector (GSI).

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα προετοιμάζει το επόμενο βήμα για την επανέναρξη των ερευνών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας.

Δηλώσεις Μπαϊρακτάρ και τουρκικά δημοσιεύματα

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, έχει εκφράσει δημόσια τη διάθεση της Άγκυρας για ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα. Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου η εθνικιστική τουρκική εφημερίδα Aydınlık δημοσιεύει πληροφορίες που δημιουργούν ερωτήματα.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα επικαλείται πηγές ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, οι οποίες φέρονται να υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να παρέμβει εάν ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο του GSI χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της. Οι ίδιες πηγές φέρονται να θεωρούν την παρέμβαση ως δεδομένη, εάν δεν υπάρξει η εν λόγω ενημέρωση.

Οι κινήσεις της Αθήνας για το Great Sea Interconnector

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Αθήνα προχωρά τις διαδικασίες για την υλοποίηση του Great Sea Interconnector. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής την περασμένη Τρίτη, αναφέρθηκε σε ένα χρονικό παράθυρο 5 έως 15 ημερών για την έκδοση NAVTEX.

Η έκδοση αυτής της NAVTEX θα επιτρέψει στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo να ξεκινήσει τις εργασίες του. Οι εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

Το ερευνητικό πλοίο και το χρονοδιάγραμμα

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης. Το πλοίο αναμένει την έκδοση της σχετικής NAVTEX και την εντολή για να κινηθεί προς την περιοχή των ερευνών.

Η αναφορά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών για το χρονικό διάστημα των 5 έως 15 ημερών υποδηλώνει την επικείμενη έναρξη των εργασιών, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκληθούν.

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη και η αντίδραση της Άγκυρας

Οι πληροφορίες για όσα φέρεται να δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, προκάλεσαν αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η διαδικασία πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου προχωρά κανονικά. Υπογράμμισε επίσης ότι, εάν υπάρξουν εμπόδια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες επιχειρησιακές παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου. Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του CNN Turk, το οποίο παρουσίασε τις δηλώσεις αυτές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας

Με την Αθήνα να προχωρά στην έκδοση της NAVTEX και την Άγκυρα να εμφανίζεται να προτείνει συνεργασία, αλλά και να εκφράζει μέσω δημοσιευμάτων την ετοιμότητά της για παρέμβαση, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η πρακτική αντίδραση της Τουρκίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο εάν η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει στην πράξη την έναρξη των ερευνητικών εργασιών και, αν ναι, με ποιον τρόπο θα εκδηλωθεί αυτή η αμφισβήτηση. Η εξέλιξη του έργου του Great Sea Interconnector παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από: Topontiki