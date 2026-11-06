Συνελήφθη στα Πατήσια 44χρονος για το διπλό φονικό στο Λουτράκι του 2020

Έξι χρόνια μετά τη διπλή δολοφονία που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο στο Λουτράκι, τον Οκτώβριο του 2020, οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 44χρονο υπήκοο Αλβανίας. Ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για το άγριο έγκλημα, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, βρέθηκε οπλισμένος με πιστόλι και χειροβομβίδες, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό σχεδιασμό νέας επίθεσης.

Η σύλληψη στα Πατήσια και ο οπλισμός

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 44χρονου οργανώθηκε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εξασφαλίζοντας την αιφνιδιαστική επέμβαση.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα-κρησφύγετο, οι αστυνομικοί εντόπισαν δίπλα στο κρεβάτι του ένα έτοιμο προς χρήση, οπλισμένο πιστόλι, καθώς και δύο χειροβομβίδες με τους πυροδοτικούς μηχανισμούς. Επίσης, βρέθηκαν τρία ζευγάρια χειροπέδων και μια άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε τη φωτογραφία του 44χρονου. Παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν βαριά οπλισμένος, η αιφνιδιαστική επέμβαση των αρχών δεν του άφησε περιθώρια αντίδρασης, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί χωρίς να προλάβει να κάνει χρήση του οπλισμού του.

Το διπλό φονικό στο Λουτράκι

Το διπλό έγκλημα, για το οποίο κατηγορείται ο 44χρονος, είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020. Σε εξοχικό σπίτι στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας, εντοπίστηκαν νεκροί η 43χρονη Σβετλάνα, ουκρανικής καταγωγής, γνωστή και ως Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός σύντροφός της, Ιωάννης Ζωνίτσας.

Τα δύο θύματα είχαν δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με τσεκούρι. Από τα πρώτα στάδια της έρευνας, οι αστυνομικοί επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στον 44χρονο, ο οποίος ήταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας. Η 43χρονη είχε γνωρίσει τον 44χρονο στο Λουτράκι, ωστόσο η σχέση τους διεκόπη με δική της απόφαση. Στη συνέχεια, είχε ξεκινήσει ερωτική σχέση με τον 42χρονο φαρμακοποιό μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη δολοφονία. Οι δυο τους είχαν προγραμματίσει να περάσουν μαζί το σαββατοκύριακο στο εξοχικό της γυναίκας, όπου και δέχθηκαν τη φονική επίθεση.

Κίνητρο και διαφυγή του δράστη

Από την πρώτη στιγμή, η ερωτική αντιζηλία βρέθηκε ανάμεσα στα βασικά κίνητρα που εξέταζαν οι αστυνομικοί. Ο πρώην σύντροφος της 43χρονης φέρεται να είχε αναπτύξει έντονα κτητική συμπεριφορά απέναντί της και, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές τότε, είχε διατυπώσει απειλές εναντίον της μετά την απόφασή της να βάλει τέλος στη σχέση τους. Ο 44χρονος φέρεται να όπλισε το χέρι του μην μπορώντας να αποδεχθεί τον χωρισμό τους.

Μετά τη διπλή δολοφονία, ο δράστης φέρεται να διέφυγε χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο της 43χρονης. Στη συνέχεια, έβαλε φωτιά στο όχημα σε μια προσπάθεια να καταστρέψει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του. Η εξαφάνισή του μετά το έγκλημα οδήγησε τους αστυνομικούς να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο διαφυγής του στην Αλβανία.

Το παρελθόν του κατηγορούμενου και οι νέες κατηγορίες

Ο 44χρονος ήταν ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές. Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία, ενώ είχε αποφυλακιστεί το 2017. Αστυνομικές πηγές τον περιγράφουν ως σκληρό κακοποιό, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε πιθανή εμπλοκή του σε άλλες παράνομες δραστηριότητες από την περίοδο του διπλού φονικού έως τη σημερινή σύλληψή του.

Σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, της ληστείας κατά συρροή και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς φέρεται να ζούσε χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας.

Από την επικοινωνία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας, μέσω του Τμήματος INTERPOL, προέκυψε ότι ο 44χρονος αναζητούνταν και από τη γειτονική χώρα. Σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων των αλβανικών αρχών για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία, ενώ σε μία από τις πηγές αναφέρεται ότι αναζητούνταν και για ανθρωποκτονία. Στην ίδια επιχείρηση, συνελήφθη και μία 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis