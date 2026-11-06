Απορρίφθηκε η αναστολή έξωσης για ηλικιωμένο ζευγάρι στην Τούμπα

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της κατοικίας ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε νωρίς το πρωί της Παρασκευής το αίτημα προσωρινής αναστολής της έξωσης, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή πυροδότησε άμεσες αντιδράσεις από ενώσεις, σωματεία και φορείς, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το διαμέρισμα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η αρνητική απόφαση του δικαστηρίου για το πάγωμα της έξωσης έγινε γνωστή από τις πρώτες πληροφορίες. Αυτή η εξέλιξη καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη για το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς η κατοικία τους κινδυνεύει άμεσα.

Κινητοποίηση και αντιδράσεις

Μετά την απόφαση, ενώσεις, σωματεία και φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στην οδό Καππαδοκίας 64, με σκοπό να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα έξωσης. Η Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης κάλεσε όσους περισσότερους πολίτες είναι δυνατόν να προσέλθουν στο σημείο, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πιο κρίσιμη στιγμή της υπόθεσης.

Η Ένωση ζήτησε αυξημένη περιφρούρηση μέχρι τις 7 το απόγευμα, διαμηνύοντας «Κανένα σπίτι στα χέρια τους – Δεν θα επιτρέψουμε καμία έξωση – Κανένας μόνος και καμία μόνη».

Η οργή του γιου του ζευγαριού

Ο γιος του ζευγαριού, Νίκος Πολυχρονίδης, ο οποίος υπηρετεί ως πυροσβέστης, εξέφρασε τη συντριβή και την οργή του για την κατάσταση. Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι «από εδώ ξεκινάει η πορεία ενός σπιτιού που πουλιέται σε ευτελές ποσό των 86.000 ευρώ».

Ο κ. Πολυχρονίδης υποστήριξε ότι το σπίτι θα καταλήξει σε «καταπληκτικούς επαγγελματίες αυτού του χώρου, σε αυτό το κύκλωμα του χώρου», υπονοώντας ότι για να αποκτηθεί ένα σπίτι σε τέτοια τιμή, δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Είπε, μάλιστα ειρωνικά, ότι πιθανόν να καταλήξει ακόμα και σε πολιτικό πρόσωπο στη γειτονιά. Ο ίδιος δήλωσε ότι το σπίτι φεύγει από τον ιδιοκτήτη του με «εντελώς λάθος τρόπο, με εντελώς παράνομο τρόπο, με την υποστήριξη όλων ολονών» και ότι «η δικαιοσύνη νομίζω στο δρόμο δίνεται, απ’ ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τη δικαιοσύνη».

«Δεν μιλάμε για πέτρες, μιλάμε για ψυχές»

Ο Νίκος Πολυχρονίδης υπογράμμισε τη συντριβή του πατέρα του μόλις άκουσε την είδηση ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του. «Πρέπει να δουν όλοι την αντίδρασή του για να καταλάβουν ότι δεν μιλάμε για πέτρες. Μιλάμε για ψυχές», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που μπορεί «αύριο – μεθαύριο να πεθάνουν, όπως έγινε στην Ισπανία».

Ο γιος του ζευγαριού αναφέρθηκε και στο επάγγελμά του, δηλώνοντας: «Εγώ αύριο θα πάω στη δουλειά μου. Δευτέρα θα πάω στη δουλειά μου. Εκεί με τους συναδέλφους μου, με τους φίλους μου. Με ένα κόκκινο αυτοκίνητο θα τρέχουμε για να βοηθήσουμε και να δώσουμε τη βοήθειά μας σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Γίνεται εικοσιτέσσερις ώρες αυτό».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr