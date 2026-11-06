Ο Φάμπρεγας για τον θρίαμβο της Κόμο: «Το γκολ που δεχτήκαμε με ενόχλησε»

Η Κόμο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή και ιστορική νίκη κόντρα στη Λανς, επικρατώντας με το ευρύ σκορ 9-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάσος Δουβίκας ξεχώρισε, καθώς κατάφερε να βρει δίχτυα τρεις φορές, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα. Παρά τον θριαμβευτικό αυτό αγώνα, ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας, έσπευσε να τονίσει την ανάγκη για άμεση εστίαση στην επόμενη αναμέτρηση, ενώ εξέφρασε και την ενόχλησή του για το μοναδικό γκολ που δέχτηκε η ομάδα του.

Ιστορική νίκη και η δήλωση του Φάμπρεγας

Η αναμέτρηση της Κόμο με τη Λανς θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου, καθώς το τελικό 9-1 αποτελεί ένα σχεδόν εξωπραγματικό αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σεσκ Φάμπρεγας. Ο 39χρονος προπονητής δήλωσε πως η ομάδα του έγραψε ιστορία και έζησε μια αξέχαστη βραδιά, τόσο για τους οπαδούς όσο και για ολόκληρο τον σύλλογο. Τόνισε πως όλα πήγαν τέλεια υπέρ τους.

Ο Φάμπρεγας εξέφρασε την περηφάνια του για τους παίκτες του, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Κόμο βρίσκεται ακόμα στην αρχή του ταξιδιού της στο Champions League. Παρά το σπουδαίο παιχνίδι που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του, ο προπονητής παρατήρησε ότι ήταν λίγο αφηρημένοι στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.

Η ενόχληση για το γκολ που δέχτηκε η ομάδα

Ενώ η νίκη ήταν συντριπτική, ο Σεσκ Φάμπρεγας δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γκολ που δέχτηκε η Κόμο. Ο προπονητής δήλωσε συγκεκριμένα: «Είμαι ικανοποιημένος με την ισορροπία στην άμυνα και την επίθεση, αν και το γκολ που δεχτήκαμε με ενόχλησε, παρά το γεγονός ότι ο πρώην συμπαίκτης μου, ο Αγκιλάρ, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ». Σύμφωνα με τον ίδιο, το γκολ θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν οι παίκτες ξεκινούσαν το δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Άμεση εστίαση στο ντέρμπι με την Ίντερ

Παρά τον θρίαμβο, ο Φάμπρεγας έδωσε άμεσα το σύνθημα για την επόμενη αναμέτρηση. «Το ποδόσφαιρο κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Δικαιούμασταν να απολαύσουμε τη στιγμή, αλλά ήδη είπα στους παίκτες ότι πρέπει να κλείσουμε τη σελίδα με τον Λανς και να σκεφτόμαστε αποκλειστικά την Ίντερ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Κόμο καλείται να αντιμετωπίσει την Ίντερ εκτός έδρας στις 8 Νοεμβρίου, σε έναν αγώνα που ο Φάμπρεγας χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά δύσκολο».

Ο προπονητής της Κόμο τόνισε ότι η αναμέτρηση στο γήπεδο της νυν πρωταθλήτριας Ιταλίας θα είναι εξαντλητική, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Η Κόμο δεν έχει καταφέρει να βρεθεί ποτέ νικήτρια κόντρα στην Ίντερ, γεγονός που καθιστά τον επερχόμενο αγώνα ακόμα πιο απαιτητικό. Ο Φάμπρεγας δήλωσε ότι η ομάδα έχει λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με στόχο να βγει στο Μιλάνο και να δείξει την πραγματική της ταυτότητα.

Η εντυπωσιακή πορεία της Κόμο στο ποδόσφαιρο

Η πορεία της Κόμο τα τελευταία χρόνια είναι αξιοσημείωτη, θυμίζοντας, όπως αναφέρεται, επιτυχίες κινηματογραφικών ταινιών. Το 2020, η ομάδα αγωνιζόταν στη Serie C, ενώ το 2021 κατάφερε να προβιβαστεί στη Serie B. Το 2022, ο Σεσκ Φάμπρεγας εντάχθηκε στην ομάδα ως παίκτης, και το 2023 ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού τεχνικού διευθυντή. Το 2024, η Κόμο προβιβάστηκε στη Serie A, ενώ το 2026 εξασφάλισε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Champions League.

Στη φάση των ομίλων του Champions League, μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες, η Κόμο βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Η θέση αυτή την κατατάσσει μπροστά από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Ντόρτμουντ, η Ίντερ και η Μπάγερν Μονάχου, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή της παρουσία στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta