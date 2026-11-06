Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία Λασιθίου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή της Σητείας, στο Λασίθι. Η φωτιά ξέσπασε συγκεκριμένα στις 11:45, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπισή της. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ παράλληλα ζητήθηκε και παρασχέθηκε συνδρομή από τον τοπικό δήμο.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς

Η χορτολιβαδική έκταση που επλήγη από τις φλόγες βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας Λασιθίου. Η είδηση της πυρκαγιάς έγινε γνωστή λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς η φωτιά ξεκίνησε στις 11:45. Η άμεση ενημέρωση των αρχών οδήγησε σε ταχύτατη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση των φλογών πριν αυτές λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις στην περιοχή.

Η φύση της έκτασης, που χαρακτηρίζεται ως χορτολιβαδική, υποδηλώνει την παρουσία ξηρών χόρτων και άλλης βλάστησης, γεγονός που συχνά καθιστά την εξάπλωση της φωτιάς ταχύτερη και την αντιμετώπισή της πιο δύσκολη. Ωστόσο, οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εργάζονται εντατικά για την πλήρη κατάσβεση.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε σημαντικός αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να δώσουν μάχη με τις φλόγες. Η παρουσία αυτού του αριθμού προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του πεδίου και την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων.

Την επίγεια δύναμη ενισχύει και μια ειδική ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, η οποία διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση και τον εξοπλισμό για να προσεγγίσει δυσπρόσιτα σημεία και να επιχειρήσει αποτελεσματικά σε δύσκολα εδάφη. Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη σε νερό και εξοπλισμό.

Επιπλέον, ο δήμος Σητείας συνδράμει ενεργά στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο δήμος έχει διαθέσει υδροφόρες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και στην παροχή επιπλέον ποσοτήτων νερού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η συνεργασία των τοπικών αρχών με την Πυροσβεστική είναι κρίσιμη για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου. Το κλιμάκιο αυτό είναι αρμόδιο για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια ερευνών που θα οδηγήσουν στην εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την φωτιά.

Οι ειδικοί του Ανακριτικού Κλιμακίου θα εξετάσουν προσεκτικά το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αναζητώντας τυχόν ενδείξεις που θα ρίξουν φως στις συνθήκες. Η διερεύνηση αυτή είναι καθοριστική για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού και, εφόσον προκύψουν στοιχεία, για την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki