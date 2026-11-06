Αποκαλυπτικοί διάλογοι υπαλλήλων για την «παραϊατρική γιάφκα» της Καρνεάδου και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την Έκθεση Ανάλυσης της ΕΛ.ΑΣ, η οποία αποκαλύπτει διαλόγους μεταξύ των υπαλλήλων της «παραϊατρικής γιάφκας» της οδού Καρνεάδου. Στο συγκεκριμένο παράνομο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Οι συνομιλίες αυτές, μαζί με την κατάθεση της κόρης της 56χρονης «γιατρού», ξεδιπλώνουν ένα πλέγμα ανορθόδοξων και επικίνδυνων μεθόδων που χρησιμοποιούνταν, φτάνοντας μέχρι και τη χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή και την πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των υπαλλήλων

Οι διάλογοι μεταξύ των υπαλλήλων της «παραϊατρικής γιάφκας» της οδού Καρνεάδου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί και δείχνουν ότι υπήρχε πλήρης γνώση των έκνομων ενεργειών που λάμβαναν χώρα εντός του παράνομου ιατρείου. Ένας χαρακτηριστικός διάλογος, που περιλαμβάνεται στην Έκθεση Ανάλυσης της ΕΛ.ΑΣ, αναφέρει: «Η γυναίκα είναι για δέσιμο. Έκανε μέθη στην κόρη της…».

Αυτές οι στιχομυθίες υπογραμμίζουν τις άκρως αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες μεθόδους που εφάρμοζε η 56χρονη ανειδίκευτη «γιατρός». Το υλικό που προκύπτει από την ανάλυση της αστυνομίας είναι ανατριχιαστικό και φέρνει στο φως τη σοβαρότητα των περιστατικών που συνέβαιναν στο παράνομο ιατρείο.

Η πλασμαφαίρεση στην κόρη και η ζήτηση μιδαζολάμης

Μεταξύ των πρακτικών που ακολουθούσε η 56χρονη ήταν και η πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη, μετατρέποντάς την σε «πειραματόζωο» των μεθόδων της. Η κατάθεση της κόρης των δύο προφυλακισθέντων «ιατρών» είναι αποκαλυπτική και περιγράφει λεπτομερώς όσα της έκανε η μητέρα της.

Επιπλέον, επτά ημέρες πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η 56χρονη «γιατρός» ζήτησε από τον χρήστη τηλεφωνικής σύνδεσης με στοιχεία «Μ.Σ» την προμήθεια «μιδαζολάμης». Αυτή η ζήτηση προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στις ανορθόδοξες πρακτικές που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Οι συνομιλίες πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Η Έκθεση Ανάλυσης της ΕΛ.ΑΣ αποκαλύπτει συγκεκριμένες συνομιλίες μεταξύ των υπαλλήλων. Μία ομαδική συνομιλία στην εφαρμογή «Viber», με τίτλο «Αρχάγγελος Πανορμίτης Σύμης», καταγράφηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, σε πολύ πρωινές ώρες. Σε αυτή τη συνομιλία, μία εκ των συνομιλητριών αναφέρεται και πάλι σε «μέθη», ενώ μία δεύτερη υπάλληλος δηλώνει πως η κατάσταση «Δεν παλεύεται».

Μια άλλη κρίσιμη συζήτηση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς». Αυτή η συνομιλία, μέσω της εφαρμογής «WhatsApp» μεταξύ των χρηστών «Εκτοράκος» και μιας συνεργάτιδας, αφορούσε τις κινήσεις που έκαναν οι δύο «γιατροί» μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα, συζητούσαν το γεγονός ότι απέκρυψαν από τους τραυματιοφορείς ότι είχαν χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η μοιραία ημέρα και η διακομιδή

Η μοιραία ημέρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν η 9η Σεπτεμβρίου. Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, ο τραγουδιστής αναχώρησε από το σπίτι του για να μεταβεί στο ιατρείο του Κολωνακίου, στην οδό Καρνεάδου. Αυτό το ιατρείο ήταν τελικά ο τόπος όπου «του πήρε» τη ζωή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε από το ιατρείο της Καρνεάδου στο νοσοκομείο «Ελπίς». Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η κόρη των δύο προφυλακισθέντων «ιατρών» ξεκινά την κατάθεσή της περιγράφοντας ακριβώς το μοιραίο σκηνικό της 9ης Σεπτεμβρίου και όλα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της εκείνη την ημέρα.

Το newsit.gr αποκαλύπτει επίσης αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως το άφησε το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, πριν μεταβεί στο ιατρείο.

Με πληροφορίες από: Newsit