Σύγκρουση στην Αττική Οδό: Οδηγοί συνεπλάκησαν με λοστούς και συνελήφθησαν

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Αττική Οδό, όταν δύο οδηγοί, ηλικίας 23 και 60 ετών, ενεπλάκησαν σε άγριο διαπληκτισμό. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να χρησιμοποιούν λοστούς για να χτυπήσουν ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Η εξέλιξη του επεισοδίου

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης. Αρχικά, οι δύο οδηγοί ήρθαν σε αντιπαράθεση για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Ο διαπληκτισμός τους εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τους άνδρες να πιάνονται στα χέρια.

Στη συνέχεια, η κατάσταση πήρε πιο σοβαρή τροπή, καθώς οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν λοστούς. Με αυτά τα αντικείμενα άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον, προκαλώντας ελαφρά τραύματα και στους δύο.

Οι εμπλεκόμενοι και η επέμβαση της αστυνομίας

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν ένας 23χρονος Έλληνας και ένας 60χρονος με καταγωγή από την Αλβανία. Αμφότεροι τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική αντιπαράθεση και στη συνέχεια στην βίαιη συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστοι. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr