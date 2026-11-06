Θρήνος στη Λαμία για τον φωτογράφο Σπύρο Σιμόπουλο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Λαμίας η είδηση του αδόκητου θανάτου του φωτογράφου Σπύρου Σιμόπουλου. Ο 47χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Πέμπτης, στον παράδρομο των Θερμοπυλών. Το μοιραίο περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε σφοδρά με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Το μοιραίο δυστύχημα στις Θερμοπύλες

Ο Σπύρος Σιμόπουλος είχε αναχωρήσει από το φωτογραφείο της οικογένειας στη Λαμία περίπου στις 21:00 το βράδυ. Οδηγούσε το μικρό του αυτοκίνητο, μάρκας Smart, με κατεύθυνση προς τα Καμένα Βούρλα, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Λίγα μέτρα μετά τον κόμβο του Μπράλου, στον παράδρομο των Θερμοπυλών, σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο φέρεται να πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημα, προκαλώντας μια ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, σύμφωνα με πληροφορίες, ώστε ο οδηγός εκτινάχθηκε από την οροφή του αυτοκινήτου. Ο άτυχος άνδρας κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα στα χόρτα, τραυματισμένος θανάσιμα.

Η ανακάλυψη του περιστατικού και οι έρευνες

Λίγο πριν από τις 21:30, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε ότι ένα αυτοκίνητο είχε βρεθεί εκτός του οδοστρώματος. Διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού, ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Στόχος των ερευνών ήταν να διαπιστωθεί εάν στο αυτοκίνητο επέβαινε και δεύτερο άτομο, καθώς και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Η προσωπικότητα και η προσφορά του Σπύρου Σιμόπουλου

Ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία της Λαμίας. Μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη, συνέχιζαν την οικογενειακή παράδοση, διατηρώντας το ιστορικό φωτογραφείο του πατέρα τους, Θανάση Σιμόπουλου, στο κέντρο της πόλης.

Ο Σπύρος Σιμόπουλος περιγράφεται από τους ανθρώπους που τον γνώριζαν ως ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, με ιδιαίτερα ευχάριστη παρουσία και ένα διαρκές χαμόγελο στα χείλη. Τον χαρακτήριζαν ως ένα «μεγάλο παιδί» που αγαπούσε τη δουλειά του και είχε καταφέρει να συνδεθεί με εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής.

Μέσα από τον φωτογραφικό του φακό, είχε απαθανατίσει αμέτρητες σημαντικές στιγμές, όπως γάμους, βαφτίσεις και οικογενειακές εκδηλώσεις, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα παραμείνουν ζωντανές στον χρόνο. Ο ξαφνικός θάνατός του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συνεργάτες και σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν.

Με πληροφορίες από: enikos.gr