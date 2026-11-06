Ειρήνη Μουρτζούκου: Αναβλήθηκε η δίκη για τους θανάτους τριών βρεφών στην Πάτρα

Αναβλήθηκε για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, η οποία αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για τους θανάτους τριών βρεφών. Από αυτά, τα δύο ήταν δικά της παιδιά. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά.

Η αναβολή και οι βαρύτατες κατηγορίες

Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για τον επόμενο μήνα. Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η μεταγωγή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών πραγματοποιήθηκε από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και του ενδιαφέροντος που έχει προκαλέσει.

Η δήλωση για τον πατέρα της

Λίγο πριν την επιβίβασή της στην αστυνομική κλούβα, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Δικαστικό Μέγαρο, η Ειρήνη Μουρτζούκου προέβη σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση. Ισχυρίστηκε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

Χαρακτηριστικά, η κατηγορούμενη δήλωσε: «Δεν είναι πατέρας μου ο Ιωάννης Μουρτζούκος», αμφισβητώντας τη συγγενική τους σχέση δημόσια.

Η αντίδραση του Ιωάννη Μουρτζούκου

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Μουρτζούκος δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου. Εκπροσωπείται νομικά από τον δικηγόρο Όθωνα Παπαδόπουλο.

Ο κ. Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του, υπογράμμισε πως θεωρεί αδιανόητο η κατηγορούμενη να προβαίνει σε τέτοιους ισχυρισμούς. Όπως τόνισε, στο παρελθόν η Ειρήνη Μουρτζούκου δήλωνε σταθερά το αντίθετο, αναγνωρίζοντας τον Ιωάννη Μουρτζούκο ως πατέρα της.

Το εισαγγελικό κείμενο

Στο εισαγγελικό κείμενο, η συμπεριφορά της 26χρονης κατηγορούμενης περιγράφεται με ιδιαίτερα σκληρά λόγια. Αναφέρεται ότι η ίδια «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της».

Επιπλέον, στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται η πλήρης αδυναμία της να αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με τους οικείους της, σκιαγραφώντας ένα συγκεκριμένο προφίλ της κατηγορούμενης.

Η υπόθεση του Παναγιωτάκη

Σημειώνεται ότι η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δίκη. Ο θάνατος του Παναγιωτάκη αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής ποινικής διερεύνησης.

Ο θάνατος του Παναγιωτάκη ήταν αυτός που άνοιξε τον χορό των αποκαλύψεων για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Η υπόθεση αφορά τους αιφνίδιους και μυστηριώδεις θανάτους βρεφών σε Αχαΐα και Ηλεία, με φερόμενη ως δράστιδα την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Με πληροφορίες από: enikos.gr