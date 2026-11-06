Πρόταση για τη Λεωφόρο: Το μέλλον του «Απόστολος Νικολαΐδης» μετά τον Βοτανικό

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εγκατάστασή του στο νέο του σπίτι στον Βοτανικό, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το «Απόστολος Νικολαΐδης» προορίζεται να μετατραπεί σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης της περιοχής. Για αυτόν τον σκοπό, μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική πρόταση έχει κατατεθεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία παρουσιάζει ένα σχέδιο για το μέλλον του χώρου.

Το τέλος εποχής για το «Απόστολος Νικολαΐδης»

Με την αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο του Παναθηναϊκού στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, το ιστορικό στάδιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γνωστό ως «Απόστολος Νικολαΐδης», αναμένεται να αλλάξει χρήση. Η μετακίνηση της ομάδας στον Βοτανικό θα σημάνει το τέλος της λειτουργίας του γηπέδου ως αθλητικής εγκατάστασης για τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τον ευρύτερο σχεδιασμό της διπλής ανάπλασης, ο χώρος της Λεωφόρου προορίζεται να μεταμορφωθεί σε έναν δημόσιο χώρο πρασίνου και αναψυχής. Αυτή η αλλαγή χρήσης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αστικού σχεδίου που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων για τους κατοίκους.

Η αρχιτεκτονική πρόταση και οι συντελεστές της

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον του χώρου όπου δεσπόζει σήμερα το «Απόστολος Νικολαΐδης» έχει εκπονηθεί και κατατεθεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Την πρόταση επεξεργάστηκε το αρχιτεκτονικό γραφείο en-route-architecture, το οποίο λειτουργεί ως προέκταση του γραφείου Κοκκίνου Κούρκουλας, Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες.

Στη συνεργασία αυτή συμμετείχε και η H. Pangalou & Associates Landscape Architects, η οποία ανέλαβε την αρχιτεκτονική τοπίου. Οι λεπτομέρειες του project παρουσιάστηκαν από την Κατερίνα Κούρκουλα και τον Hannes Gutberlet, εκπροσώπους του γραφείου en-route-architecture, σε συνέντευξή τους στην Τίνα Μανδηλαρά για τη Lifo, δίνοντας μια εικόνα του τι έχουν στα χέρια τους οι «πράσινοι».

Βασικές αρχές και μεταμόρφωση των κερκίδων

Η βασική αρχή της πρότασης είναι η δημιουργία του προβλεπόμενου δημόσιου πάρκου χωρίς την πλήρη κατεδάφιση ολόκληρης της κατασκευής του γηπέδου. Αντίθετα, προτείνεται η επιλεκτική αφαίρεση ορισμένων τμημάτων, η διατήρηση άλλων, και η αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Στόχος είναι το νέο τοπίο να προκύψει μέσα από τη μεταμόρφωση του παλιού, διατηρώντας την ιστορική μνήμη του χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις πιο χαρακτηριστικές προτάσεις αφορά τη ριζική μεταμόρφωση των κερκίδων που φιλοξενούσαν τους οργανωμένους φιλάθλους της θύρας 13. Αυτές οι κερκίδες προτείνεται να μετατραπούν σε έναν ιδιότυπο κατακόρυφο κήπο, προσδίδοντας έναν σύγχρονο και περιβαλλοντικό χαρακτήρα στον χώρο.

Διατήρηση ιστορικών στοιχείων και αστική όαση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διατήρηση των χαμηλότερων, παλαιότερων κερκίδων που βρίσκονται προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτές οι κερκίδες θεωρούνται ιστορικό τμήμα της σταδιακής ανάπτυξης του γηπέδου και η διατήρησή τους κρίνεται σημαντική για τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του χώρου.

Οι συγκεκριμένες κερκίδες θα λειτουργούν ταυτόχρονα ως προστατευτικό όριο έναντι του θορύβου και της έντονης κυκλοφορίας της λεωφόρου, δημιουργώντας στο εσωτερικό του πάρκου μια διαφορετική ατμόσφαιρα, μια μικρή αστική όαση. Παράλληλα, προβλέπονται ανοίγματα που θα επιτρέπουν την είσοδο, τον φυσικό φωτισμό και την οπτική επικοινωνία με τον δρόμο, ώστε η κατασκευή να μην αποτελεί ένα συμπαγές και απροσπέλαστο τείχος. Το παλιό σκυρόδεμα, το οποίο οι αρχιτέκτονες σέβονται ως συστατικό και οντολογικό στοιχείο του γηπέδου, δεν κρύβεται ούτε εξαφανίζεται από τον νέο χάρτη, αλλά παραμένει ορατό ως στοιχείο της ιστορικής φυσιογνωμίας του γηπέδου.

«Ο Τάφος του Ινδού» και η πισίνα

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση δύο ακόμη ιστορικών χρήσεων και σημείων αναφοράς του γηπέδου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διατήρηση τόσο του «Τάφου του Ινδού» όσο και της πισίνας, η οποία παραμένει ανενεργή εδώ και πολλά χρόνια. Οι αρχιτέκτονες εκφράζουν την επιθυμία να διατηρήσουν αυτές τις δύο ιστορικές χρήσεις, δηλαδή το γήπεδο μπάσκετ και την πισίνα, ενσωματώνοντάς τες στον νέο σχεδιασμό του χώρου αναψυχής και πρασίνου.

Με πληροφορίες από: Athletiko