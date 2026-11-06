Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία επιχειρήσεων: Άνω των 300 εκτεθειμένων συστημάτων στην Ελλάδα

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεων τροφίμων σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Σουηδία, έχουν φέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους και για την Ελλάδα. Περισσότερα από 300 συστήματα εμπορικής ψύξης έχουν εντοπιστεί εκτεθειμένα στο διαδίκτυο στη χώρα μας. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) επαναφέρει τις προειδοποιήσεις της και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας προς τις επιχειρήσεις, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για προβλήματα σε ψυγεία ελληνικών καταστημάτων.

Ανησυχία για δυσλειτουργίες σε ψυγεία καταστημάτων

Οι διαδοχικές καταγγελίες για δυσλειτουργίες σε συστήματα ψύξης καταστημάτων τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε κρεοπωλεία, έχουν προκαλέσει αναστάτωση και εύλογη ανησυχία στους καταναλωτές. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας παρεμβαίνει, διευκρινίζοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα και επαναλαμβάνοντας τις συστάσεις της για την ασφάλεια των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με δηλώσεις των αρμόδιων τεχνικών συντήρησης, τα προβλήματα αποδίδονται σε κυβερνοεπίθεση. Οι βλάβες που διαπιστώθηκαν συνδέονται με μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στη λειτουργία των συστημάτων ψύξης.

Εγκαίρως οι προειδοποιήσεις της ΕΑΚ

Η ΕΑΚ επισημαίνει ότι είχε εντοπίσει εγκαίρως τόσο τις ευπάθειες ασφαλείας όσο και την ύπαρξη εκτεθειμένων συστημάτων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στις 14 Οκτωβρίου 2026, μόλις δύο ημέρες μετά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε ψυγεία μεγάλων αλυσίδων τροφίμων στη Γαλλία, η Αρχή είχε εκδώσει σύσταση-προειδοποίηση.

Η προειδοποίηση αφορούσε κενά ασφαλείας σε ελεγκτές εμπορικής ψύξης των εταιρειών Danfoss, Copeland/Dixell και Carel. Όπως αναφέρει η Αρχή, περισσότερα από 300 αντίστοιχα συστήματα στην Ελλάδα είχαν εντοπιστεί εκτεθειμένα στο διαδίκτυο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας του συνδεδεμένου εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Οδηγίες προστασίας για τις επιχειρήσεις

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας καλεί τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στη θωράκιση των εγκαταστάσεών τους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους παλαιούς ελεγκτές ψύξης και σε όσους δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Βασική σύσταση είναι η αποσύνδεση των παλαιών ή μη ενημερωμένων ελεγκτών από το δημόσιο διαδίκτυο, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Όπου η αποσύνδεση δεν είναι εφικτή, η Αρχή συστήνει η απομακρυσμένη πρόσβαση να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

Με πληροφορίες από: topontiki.gr