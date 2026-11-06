Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

Το ιστορικό σπίτι στα Βριλήσσια, όπου έζησε κατά τη δεκαετία του 1980 ο σπουδαίος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου, κατεδαφίστηκε την Πέμπτη το πρωί. Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση και νοσταλγία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς το κτίριο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή παρουσία του αγαπημένου κωμικού και μια ολόκληρη εποχή.

Η κατεδάφιση και η συγκίνηση των κατοίκων

Η κατοικία, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών, γκρεμίστηκε, με ορισμένους κατοίκους να παρακολουθούν τις εργασίες. Φωτογραφίες από την κατεδάφιση, στις οποίες διακρίνονταν εκσκαφείς να έχουν ήδη γκρεμίσει μεγάλο μέρος του οικήματος, δημοσιεύτηκαν από κατοίκους της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα στο Facebook.

Ένας κάτοικος έγραψε σε ανάρτησή του: «Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή!». Η απώλεια του κτιρίου, που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του ηθοποιού.

Αναμνήσεις από την καθημερινότητα στα Βριλήσσια

Παρόλο που ο Σωτήρης Μουστάκας είχε μετακομίσει στον Γέρακα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, η μονοκατοικία στα Βριλήσσια είχε ταυτιστεί απόλυτα με την καθημερινότητά του στην περιοχή. Μάλιστα, στην ευρύτερη περιοχή είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και γυρίσματα για τη θρυλική του ταινία «Καμικάζι τσαντάκιας», ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τον τόπο.

Πρώην μαθητές του 1ου Λυκείου Βριλησσίων θυμούνται ότι μόλις σχολούσαν, έτρεχαν με ανυπομονησία προς το μέρος του για να τον συναντήσουν. Ο ίδιος τους περίμενε πάντα με χαμόγελο για να τους πει το «καθημερινό του ανέκδοτο». Άλλοι κάτοικοι ανακαλούν με τρυφερότητα τα παιδικά τους χρόνια, όταν πήγαιναν τις γιορτές στο σπίτι της οδού Αναλήψεως για να πουν τα κάλαντα στον Σωτήρη Μουστάκα και στη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου, οι οποίοι τους υποδέχονταν πάντα με μεγάλη ευγένεια.

Η ζωή του Σωτήρη Μουστάκα: Από την Κύπρο στην υποκριτική

Ο Σωτήρης Μουστάκας γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940 στις Κάτω Πλάτρες της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο. Ήταν το μικρότερο από τα επτά παιδιά μιας πολυμελούς οικογένειας και από μικρή ηλικία έδειξε την ιδιαίτερη κλίση του στην υποκριτική τέχνη. Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα έγιναν κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων, όταν συμμετείχε ενεργά σε σχολικές θεατρικές παραστάσεις.

Παράλληλα με την υποκριτική, ο Μουστάκας ασχολήθηκε και με τη μουσική, κάνοντας σπουδές βιολιού. Στην καλλιτεχνική του διαμόρφωση είχαν ιδιαίτερη επιρροή προσωπικότητες όπως ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ και ο Τσάρλι Τσάπλιν, στοιχεία που καθόρισαν την πορεία του στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Συμμετοχή στον αγώνα της ΕΟΚΑ και η φυλάκιση

Η νεανική ζωή του Σωτήρη Μουστάκα δεν ήταν ανέμελη. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, που διεξήχθη την περίοδο 1955-1959. Ο ρόλος του περιλάμβανε τη διανομή φυλλαδίων και τη συγγραφή συνθημάτων στους τοίχους, δράσεις που μαρτυρούσαν την προσήλωσή του στα ιδανικά της ελευθερίας.

Για τη δράση του αυτή, συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές και παρέμεινε στη φυλακή για περίπου επτά μήνες. Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε ένα σημαντικό και καθοριστικό κεφάλαιο των νεανικών του χρόνων, διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα και τις αξίες του, πριν αφοσιωθεί πλήρως στην αγάπη του για το θέατρο.

Η κληρονομιά του αγαπημένου καλλιτέχνη

Ο Σωτήρης Μουστάκας, ο αγαπημένος Κύπριος καλλιτέχνης που χάρισε αμέτρητες στιγμές γέλιου στο ελληνικό κοινό, έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2007. Η εικόνα της κατεδάφισης του σπιτιού του στα Βριλήσσια, αν και αφορά ένα παλιό ακίνητο, αποτελεί μια υπενθύμιση πως ακόμη και οι χώροι που φιλοξένησαν κομμάτια της ζωής σπουδαίων ανθρώπων αλλάζουν, αφήνοντας πίσω τους μόνο τις αναμνήσεις. Η αγάπη του για το θέατρο καθόρισε τελικά την πορεία του και η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos