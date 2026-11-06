Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι συνελήφθη για παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι αρχές στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε τη λειτουργία παράνομου γηροκομείου. Το ζευγάρι κατηγορείται ότι είχε μετατρέψει ένα υπόγειο διαμέρισμα και έναν παρακείμενο βοηθητικό χώρο σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων, όπου οι συνθήκες διαβίωσης κρίθηκαν άθλιες και εντελώς ακατάλληλες για ανθρώπινη διαβίωση.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι διαμένοντες, ενώ διαπιστώθηκε πλήθος σοβαρών υγειονομικών και άλλων παραβάσεων. Η επιχείρηση των αρχών έλαβε χώρα το προηγούμενο 24ωρο, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας, καθώς οι συνθήκες δεν ήταν αρμόζουσες για τη διαβίωση υπέργηρων ανθρώπων.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συνθήκες φιλοξενίας

Η αστυνομική επιχείρηση στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη του παράνομου γηροκομείου, πραγματοποιήθηκε με βάση εισαγγελική παραγγελία. Η εντολή για την έρευνα δόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχαν ήδη ενδείξεις για την παράνομη δραστηριότητα. Η επιχείρηση διεξήχθη με την παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των διαδικασιών.

Στη δράση αυτή συμμετείχε ένα διευρυμένο κλιμάκιο αρχών, το οποίο περιλάμβανε υπαλλήλους από τα Τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια φανερώνει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση σε θέματα υγιεινής και κοινωνικής πρόνοιας. Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων, οι οποίες καθιστούσαν τους χώρους εντελώς ακατάλληλους για τη φιλοξενία ευάλωτων ατόμων.

Οι χώροι και οι υπεύθυνοι της παράνομης λειτουργίας

Οι συλληφθέντες είναι ένα ζευγάρι: ο 56χρονος ιδιοκτήτης του χώρου και η 46χρονη σύζυγός του, η οποία έχει καταγωγή από τη Γεωργία. Αυτοί οι δύο φέρονται να είχαν μετατρέψει ένα υπόγειο διαμέρισμα, καθώς και έναν παρακείμενο βοηθητικό χώρο, σε ένα άτυπο ίδρυμα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο παρακείμενος χώρος είχε διαφορετική είσοδο, γεγονός που ίσως υποδηλώνει μια προσπάθεια επέκτασης ή διαχωρισμού των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους αυτούς δεν ήταν σε καμία περίπτωση αρμόζουσες για τη διαβίωση υπέργηρων ανθρώπων. Η ακαταλληλότητα των συνθηκών, σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες υγειονομικές παραβάσεις, δημιουργούσε ένα περιβάλλον επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των φιλοξενούμενων. Η έλλειψη κατάλληλων προδιαγραφών και η μη τήρηση των κανόνων υγιεινής ήταν εμφανείς κατά την επιχείρηση των αρχών.

Η φροντίδα των ηλικιωμένων μετά την αποκάλυψη

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι οι οποίοι διέμεναν στις εγκαταστάσεις του παράνομου γηροκομείου. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι ηλικιωμένοι οδήγησε σε άμεσες ενέργειες για την προστασία και την περίθαλψή τους. Δύο εκ των ηλικιωμένων παραλήφθηκαν από συγγενείς τους, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν και προσήλθαν στον χώρο για να τους παραλάβουν.

Οι υπόλοιποι τρεις ηλικιωμένοι, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν σε εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο και να τους παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ιατρική παρέμβαση. Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών υγείας ήταν κρίσιμη για την εξασφάλιση της ευημερίας των ευάλωτων αυτών ατόμων, τα οποία είχαν εκτεθεί σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τις βασικές απαιτήσεις για αξιοπρεπή διαβίωση.

Οι νομικές συνέπειες για το ζευγάρι

Μετά τις συλλήψεις, σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης κατά συναυτουργία. Η κατηγορία αυτή αφορά την πρόκληση κινδύνου για τη ζωή ή την υγεία των ηλικιωμένων, λόγω των συνθηκών που είχαν δημιουργήσει και διατηρούσαν στους χώρους του παράνομου γηροκομείου. Η δικογραφία αυτή πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διαδικασία και την άσκηση διώξεων.

Πέρα από τις ποινικές ευθύνες, οι συλληφθέντες θα αντιμετωπίσουν και διοικητικές κυρώσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η διαδικασία σφράγισης του υπόγειου διαμερίσματος και του βοηθητικού χώρου, καθώς και η επιβολή διοικητικών προστίμων, θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος των μέτρων για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Enikos