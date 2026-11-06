Voge SR16 380: Το δυνατότερο scooter με μεγάλους τροχούς είναι εδώ

Το νέο Voge SR16 380 έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία των scooter, καθώς αποτελεί το ισχυρότερο μονοκύλινδρο σύνολο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της Voge. Το scooter αυτό συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την τεχνολογία, την πρακτικότητα και τις επιδόσεις, δείχνοντας τον δρόμο στον ανταγωνισμό. Με χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, το SR16 380 είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των αναβατών τόσο στις αστικές μετακινήσεις όσο και σε μεγαλύτερες διαδρομές.

Ο κινητήρας που ξεχωρίζει

Ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου Voge SR16 380 είναι ο κινητήρας του, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το μοντέλο και αποτελεί το ισχυρότερο μονοκύλινδρο σύνολο στη γκάμα της Voge. Ο κινητήρας των 377,7 κυβικών εκατοστών διαθέτει τετραβάλβιδη κεφαλή και υγρόψυξη, προσφέροντας μέγιστη ισχύ 40,1 ίππων στις 7.500 στροφές ανά λεπτό και ροπή 40Nm στις 6.000 στροφές ανά λεπτό.

Αυτές οι τιμές θέτουν νέα πρότυπα στην κατηγορία, μεταφραζόμενες σε δυναμική απόδοση ισχύος από τις χαμηλές στροφές και εξαιρετική απόδοση στις υψηλές ταχύτητες. Έτσι, οι μετακινήσεις σε περιφερειακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους γίνονται μια εύκολη υπόθεση. Το νέο SR16 380 είναι το scooter με τη μεγαλύτερη δυνατή ιπποδύναμη που μπορεί κάποιος να βρει στην κατηγορία των μονοκύλινδρων έως 500 κυβικά εκατοστά, γεγονός που αναμένεται να του δώσει ώθηση στην αγορά, καθώς η δύναμη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις απαιτητικές αστικές συνθήκες.

Δυναμική σχεδίαση και φωτισμός full LED

Το Voge SR16 380 ξεχωρίζει για τις δυναμικές αλλά και κομψές γραμμές του, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της οικογένειας scooter της Voge με μεγάλους τροχούς. Το εμπρός τμήμα του scooter αναγνωρίζεται άμεσα χάρη στη φωτεινή υπογραφή των φώτων ημέρας (DRL).

Αυτή η φωτεινή υπογραφή αποτελεί ένα πραγματικό στιλιστικό σήμα κατατεθέν και είναι ενσωματωμένη σε ένα σύστημα φωτισμού τεχνολογίας full LED, προσφέροντας όχι μόνο εντυπωσιακή εμφάνιση αλλά και βελτιωμένη ορατότητα.

Πρακτικότητα και εκτενείς αποθηκευτικοί χώροι

Η πρακτικότητα είναι απαραίτητη για κάθε αναβάτη scooter και το SR16 380 διακρίνεται με άριστο βαθμό σε αυτόν τον τομέα. Η χωρητικότητα για τη μεταφορά αντικειμένων αποτελεί ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Διαθέτει ένα ευρύχωρο, επίπεδο και εξαιρετικά χρηστικό δάπεδο, το οποίο περιλαμβάνει και άγκιστρο ανάρτησης τσαντών.

Επιπλέον, υπάρχει ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, ικανός να φιλοξενήσει ένα full-face κράνος και άλλα χρήσιμα αντικείμενα. Για όσους χρειάζονται ακόμα περισσότερο χώρο, στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και top case (βαλίτσα). Αυτή είναι τοποθετημένη σε μια σχάρα από κράμα αλουμινίου και διαθέτει κεντρικό σύστημα κλειδώματος που συνδέεται με το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless), μια λεπτομέρεια που αναβαθμίζει τόσο την αίσθηση ποιότητας όσο και τη λειτουργικότητα του scooter.

Το σύνολο των αποθηκευτικών λύσεων συμπληρώνεται από έναν πρακτικό χώρο πίσω από την ποδιά, εξοπλισμένο με διπλή θύρα USB (Type-A και Type-C). Το πορτάκι αυτού του χώρου ασφαλίζει με μαγνήτη και διαθέτει ειδική υποδοχή για καλώδια, επιτρέποντας τη φόρτιση του smartphone ακόμα και όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε βάση στο τιμόνι.

Πλαίσιο και τροχοί για ακρίβεια και ευελιξία

Οι τροχοί των 16 ιντσών, με ελαστικά διαστάσεων 110/70 εμπρός και 130/70 R16 πίσω, αποτελούν τη βάση ενός πλαισίου σχεδιασμένου να συνδυάζει την ακρίβεια και την ευελιξία στην κίνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta