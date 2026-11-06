Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το Songwriters Hall of Fame 2027: Μεγάλα ονόματα από ποπ, ροκ και χιπ χοπ

Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Lady Gaga, ο Jack White, η Debbie Harry και ο Chris Stein των Blondie, βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων για την «Αίθουσα της Δόξας των Τραγουδοποιών» («Songwriters Hall of Fame») για το έτος 2027. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει έναν εξαιρετικά πλούσιο συνδυασμό δημιουργών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από την ποπ και το χιπ χοπ μέχρι την κάντρι, την R&B και τη ροκ.

Οι υποψηφιότητες για το 2027

Το Songwriters Hall of Fame, που ιδρύθηκε το 1969, έχει ως στόχο να τιμά κάθε χρόνο τόσο τους ερμηνευτές-τραγουδοποιούς όσο και εκείνους τους δημιουργούς που εστιάζουν αποκλειστικά στη σύνθεση τραγουδιών. Η λίστα των υποψηφίων για το 2027 αντικατοπτρίζει αυτή τη διπλή προσέγγιση, φέρνοντας στο προσκήνιο καλλιτέχνες και δημιουργούς με σημαντική συνεισφορά στη μουσική.

Τα μέλη του οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία ψηφοφορίας, επιλέγοντας έως και τρεις υποψηφίους σε κάθε κατηγορία. Η προθεσμία για την υποβολή των ψήφων έχει οριστεί μέχρι τα μεσάνυχτα της 14ης Δεκεμβρίου.

Διάσημοι ερμηνευτές-τραγουδοποιοί στη λίστα

Στην κατηγορία των ερμηνευτών-τραγουδοποιών, πέρα από τη Lady Gaga, τον Jack White, τη Debbie Harry και τον Chris Stein των Blondie, η λίστα περιλαμβάνει και άλλα παγκοσμίου φήμης ονόματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Shakira, η P!nk και η Sia, οι οποίες έχουν υπογράψει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών.

Επίσης, στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται οι Dusty Hill, Billy Gibbons και Frank Beard των ZZ Top, καθώς και οι Gerry Beckley και Dewey Bunnell των America. Τη λίστα συμπληρώνουν ο Boy George, ο Ne-Yo, ο Vince Gill, ο Grandmaster Melle Mel και οι War, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία και το εύρος των καλλιτεχνών που διεκδικούν μια θέση στην «Αίθουσα της Δόξας».

Σημαντικοί δημιουργοί πίσω από τις επιτυχίες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κατηγορία των δημιουργών που δεν ερμηνεύουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους, αλλά έχουν υπογράψει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Kandi Burruss, η οποία έχει γράψει το «No Scrubs» των TLC και το «Bills, Bills, Bills» των Destiny’s Child, τραγούδια που άφησαν εποχή.

Ο Pete Bellotte, δημιουργός των «Hot Stuff» και «I Feel Love» της Donna Summer, καθώς και οι Stargate, το ντουέτο πίσω από το «Irreplaceable» της Beyoncé και το «Diamonds» της Rihanna, αποτελούν επίσης σημαντικές υποψηφιότητες. Οι Boy Meets Girl, που υπέγραψαν τα «I Wanna Dance With Somebody» και «How Will I Know» της Whitney Houston, έχουν επίσης μια θέση στη λίστα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται ακόμη ο Dan Wilson, στις επιτυχίες του οποίου συγκαταλέγονται το «Closing Time» των Semisonic και το «Someone Like You» της Adele. Ο Andreas Carlsson, συνδημιουργός του «I Want It That Way» των Backstreet Boys και του «Bye Bye Bye» των NSYNC, αναγνωρίζεται για τη συνεισφορά του.

Τέλος, οι Stock Aitken Waterman, γνωστοί για το «Never Gonna Give You Up» του Rick Astley και το «I Should Be So Lucky» της Kylie Minogue, συμπληρώνουν τη λίστα των σημαντικών δημιουργών που διεκδικούν την ένταξή τους στο Songwriters Hall of Fame.

Κριτήρια ένταξης και ανακοίνωση των τιμώμενων

Για να αποκτήσει δικαίωμα ένταξης στο Songwriters Hall of Fame, κάθε τραγουδοποιός πρέπει να έχει συμπληρώσει 20 χρόνια από την πρώτη εμπορική κυκλοφορία τραγουδιού του. Αυτό το κριτήριο διασφαλίζει ότι τιμώνται δημιουργοί με μια μακρά και ουσιαστική πορεία στον χώρο της μουσικής.

Οι τελικοί τιμώμενοι, δηλαδή εκείνοι που θα επιλεγούν να ενταχθούν στην «Αίθουσα της Δόξας των Τραγουδοποιών» για το 2027, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα στις αρχές του επόμενου έτους.

Με πληροφορίες από: Topontiki