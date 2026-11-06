Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με 10 συλλήψεις σε Θεσπρωτία και Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Αστυνομία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσπρωτία και Θεσσαλονίκη, εξάρθρωσε ένα μεγάλο κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν δέκα άτομα που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, με την αστυνομική έρευνα να αποκαλύπτει εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα και σημαντικό οικονομικό όφελος.

Συντονισμένη επιχείρηση και συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Europol και με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από τη Θεσπρωτία, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Συνολικά δέκα άτομα συνελήφθησαν, εννέα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και ένα στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, τρεις είναι αλλοδαποί – δύο άνδρες από τη Συρία και μία γυναίκα από την Αλβανία – ενώ οι υπόλοιποι επτά είναι Έλληνες πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 26χρονος συνεργός, ο οποίος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε 41 περιπτώσεις μεταφοράς, στις οποίες εμπλέκονταν περισσότεροι από 500 μετανάστες. Το παράνομο οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 750.000 ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

Η οδός των μεταναστών και οι χρεώσεις

Οι μετανάστες που διακινούνταν προέρχονταν από χώρες όπως το Νεπάλ, η Υεμένη και η Κίνα. Η είσοδός τους στην Ελλάδα γινόταν πεζή, μέσα από δύσβατα ορεινά μονοπάτια της Αλβανίας, με τελικό πρώτο σταθμό περιοχές της Θεσπρωτίας. Εκεί, τα μέλη του κυκλώματος τους εξασφάλιζαν προσωρινή διαμονή.

Η διαμονή παρεχόταν σε σπίτια ή αυτοσχέδιες σκηνές. Παράλληλα, τους προμήθευαν με τρόφιμα, νερό και κάρτες SIM. Για όλες αυτές τις παροχές, οι μετανάστες χρεώνονταν υπέρογκα ποσά, τα οποία καλούνταν να εξοφλήσουν στα μέλη της οργάνωσης, δημιουργώντας ένα δίκτυο οικονομικής εκμετάλλευσης.

Μεταφορά και εκμετάλλευση στην εργασία

Μετά την αρχική διαμονή στη Θεσπρωτία, το κύκλωμα οργάνωνε τη μεταφορά των μεταναστών με υπεραστικά λεωφορεία. Κυριότεροι προορισμοί ήταν η Αθήνα και η Πάτρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γινόταν προώθηση και προς το εξωτερικό. Αρκετοί από τους μετανάστες προωθούνταν σε αγροτικές εργασίες στην Πελοπόννησο, όπου απασχολούνταν χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης παρακρατούσαν τα διαβατήρια των μεταναστών. Αυτό γινόταν ως εγγύηση για την εξόφληση των χρημάτων που όφειλαν για τη μεταφορά τους, με την αποπληρωμή να γίνεται μέσω της εργασίας τους, υποδεικνύοντας ένα σύστημα εξαναγκαστικής εργασίας.

Επικοινωνία και κατασχέσεις

Για τον συντονισμό των ενεργειών τους και την αποφυγή εντοπισμού από τις αρχές, οι δράστες χρησιμοποιούσαν ένα κλειστό δίκτυο επικοινωνίας. Αυτό λειτουργούσε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις της Αστυνομίας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Κατά τις έρευνες σε τρία σπίτια και ένα κατάστημα, κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, βρέθηκαν 1.150 ευρώ και τέσσερα διαβατήρια. Τα κατασχεθέντα στοιχεία αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης και στην τεκμηρίωση των κατηγοριών.

Πρόσθετες συλλήψεις αλλοδαπών

Παράλληλα με τις συλλήψεις των φερόμενων μελών του κυκλώματος, συνελήφθησαν και 21 επιπλέον αλλοδαποί. Αυτά τα άτομα δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Πέντε από αυτούς εντοπίστηκαν σε σπίτι φερόμενου μέλους του κυκλώματος, όπου διέμεναν και εργάζονταν παράνομα στην επιχείρησή του.

Με πληροφορίες από: Newsit