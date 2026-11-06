Ξεκίνησε η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τους θανάτους τριών βρεφών στην Πάτρα

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών κάθεται από σήμερα η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Η δίκη της αφορά τον θάνατο τριών βρεφών που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα τριών ετών. Η μεταγωγή της πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, ηλικίας 25 ετών, οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών νωρίς το πρωί, προκειμένου να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία. Η υπόθεση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς δικάζεται για τους θανάτους τριών βρεφών. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εξετάσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν τον θάνατο ενός βρέφους έξι μηνών, το οποίο ήταν παιδί φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021. Επιπλέον, δικάζεται για τον θάνατο του πρώτου δικού της παιδιού, ηλικίας μόλις 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022, καθώς και για τον θάνατο της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Τα στοιχεία της δικογραφίας

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία της υπόθεσης, η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει προχωρήσει σε ομολογίες σχετικά με τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο θα κληθεί να αξιολογήσει και να εξετάσει μια σειρά από αποδεικτικά στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν πραγματογνωμοσύνες που έχουν διενεργηθεί, ιατροδικαστικά ευρήματα από τις εξετάσεις των βρεφών, καθώς και τις μαρτυρικές καταθέσεις προσώπων που έχουν κληθεί να καταθέσουν.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Λόγω της φύσης της υπόθεσης και της παρουσίας της κατηγορούμενης, είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Κατά τη μεταγωγή της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Δικαστικό Μέγαρο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο κτίριο, αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν εμφανής τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη, όσο και στους γύρω δρόμους, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ξεχωριστή η υπόθεση της Αμαλιάδας

Παράλληλα με τη σημερινή δίκη, η ποινική διερεύνηση που αφορά τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα συνεχίζεται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ανεξάρτητη δικογραφία και δεν περιλαμβάνεται στην τρέχουσα ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα στην Πάτρα. Οι δύο υποθέσεις εξετάζονται ξεχωριστά από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr