Νεκρός στις φυλακές της Πάτρας ο Βασίλης Βαρελάς, ο «Μπιλ ο Καναδός»

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών ο 64χρονος Βασίλης Βαρελάς, ο οποίος ήταν ευρύτερα γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός». Ο άνδρας, που είχε εργαστεί ως κασκαντέρ σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ, είχε συνδέσει το όνομά του με σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαρελάς βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου του πρόκειται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Η ζωή του Βασίλη Βαρελά: Από τη Νέδουσα στο Χόλιγουντ

Η διαδρομή του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα του Ταϋγέτου στη Μεσσηνία, μια περιοχή της Ελλάδας, και τον οδήγησε αρχικά στον Καναδά. Στη συνέχεια, η πορεία του τον έφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξεκίνησε ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ζωής του.

Τη δεκαετία του 1980, ο Βαρελάς είχε κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του πρωταθλητή στο kick boxing, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στις πολεμικές τέχνες. Αυτή η επιτυχία του άνοιξε τον δρόμο για να εργαστεί ως κασκαντέρ σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ, όπου μάλιστα είχε αναλάβει να αντικαθιστά τον διάσημο ηθοποιό και γνώστη των πολεμικών τεχνών Τσακ Νόρις σε ιδιαίτερα επικίνδυνες σκηνές δράσης.

Η στροφή στον κόσμο του εγκλήματος και η ανθρωποκτονία στον Καναδά

Ωστόσο, η πορεία του Βασίλη Βαρελά άλλαξε δραματικά το 1988, όταν ενεπλάκη σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας στον Καναδά. Αυτό το περιστατικό σηματοδότησε μια καθοριστική στροφή από τον κόσμο του κινηματογράφου σε εκείνον του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο Βαρελάς πυροβόλησε στο κεφάλι έναν άνδρα, στο πλαίσιο προσωπικών διαφορών που φέρεται να είχε μαζί του. Ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης, εκδόθηκε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει ριζικά τη ζωή του.

Η δράση του στην Ελλάδα και οι επανειλημμένες εμπλοκές με τις αρχές

Μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση του Καναδά, ο Βασίλης Βαρελάς επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Εκεί, το όνομά του άρχισε να συνδέεται με τη δράση εγκληματικών ομάδων, με εκβιασμούς και με υποθέσεις ναρκωτικών, καθιστώντας τον γνωστό στις διωκτικές αρχές.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2008, ο Βαρελάς είχε επανειλημμένες εμπλοκές με τις διωκτικές Αρχές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οδηγήθηκε αρκετές φορές στη φυλακή, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχή του εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της δικαιοσύνης.

Οι απόπειρες δολοφονίας και η υπόθεση Μεσάι

Στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης με την οποία συνδεόταν ο Βαρελάς είχε αποδοθεί και η απόπειρα δολοφονίας του πρώην συζύγου της μνηστής του, με τον οποίο ο 64χρονος είχε προσωπικές διαφορές. Ο άνδρας αυτός είχε γλιτώσει δύο φορές από δολοφονικές ενέδρες που είχαν στηθεί σε βάρος του, δείχνοντας την αποφασιστικότητα των δραστών.

Μία από αυτές τις απόπειρες συνέβη τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, κατάφερε να επιζήσει, γεγονός που θεωρήθηκε ιδιαίτερα αξιοσημείωτο.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης στην οποία συμμετείχε ο Βαρελάς υπήρξε η υπόθεση της δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Τα πτώματα του πατέρα και του παιδιού είχαν εντοπιστεί μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε δολοφονηθεί με μαχαίρι στον λαιμό, αποκαλύπτοντας την ωμότητα του εγκλήματος.

Τα αίτια του θανάτου του στις φυλακές

Όπως αναφέρθηκε, ο Βασίλης Βαρελάς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11).

Προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 64χρονου, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Τα αποτελέσματα αναμένονται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis