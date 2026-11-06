Ξεκινάει στην Πάτρα η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για ανθρωποκτονίες βρεφών

Σήμερα Παρασκευή, ξεκινάει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου. Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν την αφαίρεση της ζωής τριών βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης. Το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας αναμένεται να βρίσκεται σε κατάσταση «αστακού», με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ειδικότερα, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, η οποία φέρεται να τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιπλέον, αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται αφορούν την αφαίρεση της ζωής δύο δικών της βρεφών, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, καθώς και ενός ακόμη βρέφους. Παράλληλα, περιλαμβάνεται και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Πάτρα

Ενόψει της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας, η Αστυνομία έχει προγραμματίσει τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν τόσο εντός όσο και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας. Στόχος των αρχών είναι η διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής της δίκης, δεδομένης της φύσης και της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Το παραπεμπτικό βούλευμα και η εισαγγελική πρόταση

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας είχε υιοθετήσει στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της κατηγορούμενης. Στην πρότασή της, η εισαγγελέας είχε περιγράψει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο».

Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης αναφέρεται πως η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή». Αυτή η διατύπωση υπογραμμίζει την εκτίμηση της εισαγγελίας για την ψυχική κατάσταση και τη συμπεριφορά της κατηγορούμενης κατά την τέλεση των πράξεων.

Απόρριψη του ισχυρισμού περί μειωμένου καταλογισμού

Ένα σημαντικό σημείο της εισαγγελικής πρότασης είναι η πλήρης απόρριψη του ισχυρισμού της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η εισαγγελία κρίνει πως η κατηγορούμενη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της και δεν υπήρχε κάποια ψυχική διαταραχή που να επηρέαζε την ικανότητά της να κατανοήσει το άδικο των πράξεων της.

Επιπλέον, στην ίδια εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται πως από τη συμπεριφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου δεν προκύπτει ότι αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της. Αυτή η παρατήρηση συμπληρώνει την εικόνα που σκιαγραφείται για την προσωπικότητα της κατηγορούμενης στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr