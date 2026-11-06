Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου ξεκινά στην Πάτρα με βαρύ κατηγορητήριο

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ξεκινά σήμερα, Παρασκευή, η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου. Η νεαρή γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν πολλαπλά αδικήματα. Οι δικαστικές διαδικασίες αναμένεται να διεξαχθούν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τόσο εντός όσο και εκτός του δικαστικού μεγάρου της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου

Η 26χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για το σοβαρό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Η συγκεκριμένη κατηγορία υποδηλώνει την τέλεση περισσότερων της μίας ανθρωποκτονιών με δόλο, δηλαδή με πρόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις αυτές φέρεται να τελέστηκαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ένα στοιχείο που εξετάζεται ιδιαίτερα από τη δικαιοσύνη. Η κατηγορία αυτή αποτελεί ένα από τα πλέον σοβαρά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα και επισύρει αυστηρές ποινές.

Πέρα από τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία, η 26χρονη αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Αυτό σημαίνει ότι της αποδίδεται η προσπάθεια να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου, χωρίς ωστόσο η πράξη να ολοκληρωθεί. Το σύνολο των κατηγοριών συνθέτει ένα ιδιαίτερα σοβαρό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα εξεταστεί λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο της Πάτρας.

Οι κατηγορίες για τους θανάτους βρεφών

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που βαραίνουν την Ειρήνη Μουρτζούκου αφορούν τον θάνατο δύο δικών της βρεφών. Αυτά τα τραγικά περιστατικά φέρεται να συνέβησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, όπως αναφέρεται με σαφήνεια στο κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος της. Η φύση αυτών των κατηγοριών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και αποτελεί κεντρικό σημείο της δίκης που ξεκινά σήμερα.

Επιπλέον, η 26χρονη κατηγορείται και για τον θάνατο ενός ακόμη βρέφους. Το γεγονός αυτό προσθέτει στην πολυπλοκότητα και τη βαρύτητα της υπόθεσης, καθώς οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή περιλαμβάνουν συνολικά τρία βρέφη. Η εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβησαν αυτοί οι θάνατοι θα αποτελέσει αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Η κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ενήλικη

Πέραν των κατηγοριών που σχετίζονται με τους θανάτους των βρεφών, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενήλικης γυναίκας. Αυτή η κατηγορία αφορά μια ξεχωριστή πράξη, η οποία δεν σχετίζεται με τα περιστατικά των βρεφών. Η προσπάθεια αφαίρεσης ζωής σε βάρος της ενήλικης γυναίκας αποτελεί ένα διακριτό σκέλος του βαρύτατου κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο θα κληθεί να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις που αφορούν τόσο τις κατηγορίες για τους θανάτους των βρεφών όσο και την απόπειρα κατά της ενήλικης γυναίκας. Η διερεύνηση της απόπειρας ανθρωποκτονίας θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των γεγονότων και των μαρτυριών που σχετίζονται με αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία, προσθέτοντας ένα ακόμη σοβαρό κεφάλαιο στην υπόθεση.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας. Η αστυνομική παρουσία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με σκοπό τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών. Οι αρχές έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποτρέψουν τυχόν προβλήματα ή εντάσεις που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του δικαστηρίου.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση της φύλαξης τόσο εντός των αιθουσών του δικαστηρίου, όπου θα διεξαχθεί η δίκη, όσο και στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου. Η αυξημένη επαγρύπνηση κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη της υπόθεσης, δεδομένης της φύσης των κατηγοριών και του ενδιαφέροντος που αναμένεται να προσελκύσει η συγκεκριμένη δίκη. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον στο οποίο η δικαιοσύνη θα μπορέσει να λειτουργήσει ανεπηρέαστα.

Με πληροφορίες από: Topontiki