Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους

Εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Ο μηχανισμός, που αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, τοποθετήθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού, προκαλώντας περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές. Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρή πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από ένοικο του κτιρίου, χωρίς να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό και η ενημέρωση των αρχών

Η εμπρηστική επίθεση έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά τις 3:00, όταν ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη στην είσοδα πολυκατοικίας. Ο μηχανισμός αυτός, όπως προέκυψε από τα στοιχεία, αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, τα οποία είχαν τοποθετηθεί με σκοπό την πρόκληση ζημιών.

Η έκρηξη του μηχανισμού κινητοποίησε άμεσα τους περίοικους και τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Στις 03:10, η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για το συμβάν, λαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με την έκρηξη και την τοποθέτηση του μηχανισμού στην είσοδο του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού στους Αμπελόκηπους.

Οι ζημιές στην πολυκατοικία

Από την ισχύ της έκρηξης του αυτοσχέδιου μηχανισμού, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Οι ζημιές αυτές κρίνονται ως μικρής και περιορισμένης έκτασης, ωστόσο είναι εμφανείς σε συγκεκριμένα σημεία της πρόσοψης του κτιρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι φθορές εντοπίστηκαν στην πρόσοψη του κτιρίου, όπου υπέστησαν ζημιές η τζαμαρία της κεντρικής εισόδου, καθώς και ένας υαλοπίνακας που βρισκόταν στο σημείο. Οι αρχές εξετάζουν το μέγεθος των ζημιών στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η άμεση επέμβαση του ενοίκου

Μετά την έκρηξη του μηχανισμού με τα δύο γκαζάκια, εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η φωτιά αυτή, αν και περιορισμένη, θα μπορούσε να είχε λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις εάν δεν υπήρχε άμεση αντίδραση.

Ευτυχώς, ένας ένοικος της πολυκατοικίας αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να κατασβέσει τη φωτιά. Η γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση του ενοίκου είχε ως αποτέλεσμα να μην χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία δεν κλήθηκε τελικά στο σημείο, καθώς η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Η προανάκριση από την Ασφάλεια

Την προανάκριση για την εμπρηστική επίθεση στους Αμπελόκηπους έχει αναλάβει η Ασφάλεια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Στόχος της διενεργούμενης προανάκρισης είναι να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Η Ασφάλεια επικεντρώνεται στην εξακρίβωση των δραστών, των κινήτρων τους, καθώς και στην πλήρη αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο εκτελέστηκε η εμπρηστική ενέργεια στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού.

Με πληροφορίες από: Topontiki