Κλείνει ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του μετρό λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του μετρό κλείνει σήμερα, Πέμπτη (05.11.2026), από τις 9:30 το πρωί. Η συγκεκριμένη ρύθμιση στη λειτουργία του μετρό αποφασίστηκε λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εντολής, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν καμία στάση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η επιβίβαση ή η αποβίβαση επιβατών.

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μετρό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., οι κυκλοφοριακές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τις 9:30 το πρωί της Πέμπτης. Ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για το επιβατικό κοινό μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά το διάστημα αυτό, οι συρμοί του μετρό θα συνεχίσουν την πορεία τους, περνώντας από τον σταθμό χωρίς να σταματούν, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση των επιβατών σε αυτό το σημείο. Οι επιβάτες που έχουν προορισμό την περιοχή του Πανεπιστημίου καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους γειτονικούς σταθμούς του Μετρό για τις μετακινήσεις τους και να προγραμματίσουν εγκαίρως το ταξίδι τους.

Ο λόγος της απόφασης και τα μέτρα ασφαλείας

Η απόφαση για το κλείσιμο του σταθμού «Πανεπιστήμιο» ελήφθη με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσεται στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ενόψει της συγκέντρωσης. Σκοπός των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, διασφαλίζοντας την τάξη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Οι αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελούν συνήθη πρακτική σε περιπτώσεις μεγάλων δημόσιων συγκεντρώσεων, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και τη διαχείριση της ροής των πολιτών που συμμετέχουν ή κινούνται στην περιοχή.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αναμένεται να συμμετάσχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν ως βασικά αιτήματα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας, δείχνοντας την πανελλαδική διάσταση των αιτημάτων και της συμμετοχής στην κινητοποίηση. Οι συμμετέχοντες επιδιώκουν να αναδείξουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει προκηρύξει διευκολυντική στάση εργασίας. Η στάση εργασίας θα έχει διάρκεια από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η απόφαση της ΟΛΜΕ για τη διευκολυντική στάση εργασίας έχει ως στόχο να επιτρέψει και να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα αιτήματά τους και να στηρίξουν τις διεκδικήσεις για τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos