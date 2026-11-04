Καταγγελίες για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πλαστά εμβάσματα και υπεξαίρεση χρημάτων για παιδιά με ασθένειες

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και ο πρόεδρός της, Κώστας Φιρινίδης, βρίσκονται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών που αφορούν την υπεξαίρεση χρημάτων από δωρεές. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για ρίσκο στις ζωές μικρών παιδιών με σοβαρές και τερματικές ασθένειες, καθώς και για πλαστά εμβάσματα προς νοσοκομεία του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, πατέρας ενός παιδιού με επιληψία ισχυρίζεται ότι 50.000 ευρώ που υποτίθεται ότι στάλθηκαν για τη θεραπεία του παιδιού του, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, ούτε δόθηκε κανένα ποσό για την περίθαλψή του.

Οι καταγγελίες για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Ο Κώστας Φιρινίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά», φέρεται να έχει υπεξαιρέσει προσφορές αγάπης από τον κόσμο. Τα χρήματα αυτά, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί με σκοπό την υποστήριξη μικρών παιδιών, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την προσωπική του χλιδάτη ζωή. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές και τερματικές ασθένειες, καθώς τους στέρησαν την απαραίτητη οικονομική βοήθεια για την περίθαλψή τους.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον πρόεδρο της ΜΚΟ περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση της ευαισθησίας του κοινού και την αφαίρεση πόρων που προορίζονταν για ιατρικές ανάγκες. Η φερόμενη υπεξαίρεση των χρημάτων, που αποτελούσαν δωρεές, δημιούργησε ένα κλίμα αμφισβήτησης γύρω από τη λειτουργία της οργάνωσης και τη διαχείριση των κεφαλαίων της.

Η περίπτωση του παιδιού με επιληψία

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αναδεικνύονται μέσα από τις καταγγελίες είναι αυτή ενός παιδιού που πάσχει από επιληψία. Ο πατέρας του παιδιού, Παναγιώτης Θεοδωρίδης, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, δηλώνοντας ότι εμβάσματα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι προορίζονταν για νοσοκομείο του εξωτερικού για τη θεραπεία του παιδιού του, ήταν πλαστά. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους για την ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Θεοδωρίδη, παρά τις υποσχέσεις και τα φερόμενα στοιχεία πληρωμών, ούτε ένα ευρώ από αυτό το σημαντικό ποσό δεν δόθηκε για την ιατρική φροντίδα και τις αναγκαίες θεραπείες του παιδιού του. Η κατάσταση αυτή άφησε την οικογένεια χωρίς την οικονομική στήριξη που περίμενε για την αντιμετώπιση της σοβαρής ασθένειας.

Ψεύτικες πληρωμές για «καλό όνομα»

Για να καλύψει την απάτη και να αποφύγει την αποκάλυψη των παράνομων ενεργειών, ο Κώστας Φιρινίδης φέρεται να παρουσίαζε ψεύτικες πληρωμές προς το νοσοκομείο του εξωτερικού. Αυτή η τακτική είχε ως βασικό στόχο να μην γίνει αντιληπτή η υπεξαίρεση των χρημάτων και να διατηρήσει ο ίδιος ένα «καλό όνομα στην πιάτσα». Η φράση αυτή φέρεται να ειπώθηκε από τον κ. Φιρινίδη σε πατέρα ωφελούμενου παιδιού, υποδηλώνοντας την προσπάθεια για διατήρηση μιας ψεύτικης εικόνας.

Η πρακτική των ψεύτικων εμβασμάτων δημιουργούσε την εντύπωση ότι οι δωρεές χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν, ενώ στην πραγματικότητα τα χρήματα φέρεται να κατέληγαν σε προσωπική χρήση. Η ενέργεια αυτή δείχνει μια προσπάθεια παραπλάνησης όχι μόνο των δωρητών αλλά και των οικογενειών που περίμεναν απεγνωσμένα βοήθεια.

Η δήλωση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη

Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, ο πατέρας του παιδιού που πάσχει από επιληψία, είναι ο άνθρωπος που έφερε στο φως τις συγκεκριμένες καταγγελίες, εκφράζοντας την αγανάκτησή του. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει, από τις δωρεές που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία του παιδιού του, δεν του δόθηκε «ούτε ένα ευρώ για τσίχλες». Αυτή η έκφραση τονίζει με δραματικό τρόπο την πλήρη απουσία οικονομικής στήριξης προς την οικογένεια, παρά τις υποσχέσεις και τα πλαστά στοιχεία πληρωμών που φέρεται να παρουσιάστηκαν.

Η μαρτυρία του κ. Θεοδωρίδη αποτελεί κεντρικό στοιχείο των καταγγελιών, καθώς περιγράφει λεπτομερώς την προσωπική του εμπειρία και την απογοήτευση που βίωσε. Η δήλωσή του αναδεικνύει το μέγεθος της φερόμενης απάτης και την άμεση επίπτωση που είχε στην οικογένειά του, η οποία βασιζόταν σε αυτές τις δωρεές για την υγεία του παιδιού της.

Ο αντίκτυπος στις ευάλωτες οικογένειες

Οι καταγγελίες αυτές αναδεικνύουν ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων που προορίζονται για ευάλωτες ομάδες, ειδικά παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Η φερόμενη υπεξαίρεση των προσφορών αγάπης του κόσμου, οι οποίες είχαν ως σκοπό να στηρίξουν αυτές τις περιπτώσεις, φέρεται να είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την περίθαλψη των παιδιών. Η πρακτική των πλαστών εμβασμάτων φέρεται να εμπόδισε την πρόσβαση σε απαραίτητες θεραπείες και ιατρικές υπηρεσίες.

Η εμπιστοσύνη του κοινού προς τις ΜΚΟ, οι οποίες βασίζονται στις δωρεές για τη λειτουργία τους, είναι ζωτικής σημασίας. Τέτοιου είδους καταγγελίες, εφόσον αποδειχθούν αληθείς, μπορούν να υπονομεύσουν αυτή την εμπιστοσύνη, πλήττοντας τελικά και άλλες οργανώσεις που επιτελούν σημαντικό έργο. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για διαφάνεια και αυστηρό έλεγχο στη διαχείριση των φιλανθρωπικών κεφαλαίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta