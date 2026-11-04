Τρεις τραυματίες από επίθεση κουκουλοφόρων στο Μαθηματικό της Πανεπιστημιούπολης

Τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν σοβαρά το μεσημέρι της Τετάρτης (11/4) στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο Τμήμα Μαθηματικών. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που διεξαγόταν γενική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου της σχολής. Οι δράστες χρησιμοποίησαν λοστάρια, τσεκούρια και μολότοφ, προκαλώντας εγκαύματα σε δύο από τους τραυματίες.

Η εισβολή στην Πανεπιστημιούπολη

Η βίαιη εισβολή έλαβε χώρα στο Τμήμα Μαθηματικών, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 11 Απριλίου, και προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους φοιτητές. Εκείνη την ώρα, βρισκόταν σε εξέλιξη μια γενική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου της σχολής, η οποία είχε προγραμματιστεί ενόψει των τριήμερων εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ομάδα των δραστών αποτελούνταν από περίπου είκοσι άτομα, τα οποία φορούσαν κράνη και κουκούλες. Οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στον χώρο της συνέλευσης, αιφνιδιάζοντας τους φοιτητές που συμμετείχαν στις διαδικασίες. Η παρουσία τους και ο τρόπος δράσης τους προκάλεσε άμεσα ένταση και πανικό.

Η αγριότητα της επίθεσης και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα, καθώς οι δράστες δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν διάφορα αντικείμενα εναντίον των φοιτητών. Συγκεκριμένα, η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε στους παρευρισκόμενους με λοστάρια και τσεκούρια. Η χρήση αυτών των αντικειμένων υποδηλώνει την πρόθεση για πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

Επιπλέον, οι δράστες χρησιμοποίησαν και μολότοφ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα σε δύο από τους τραυματίες, γεγονός που καταδεικνύει την επικινδυνότητα της επίθεσης. Οι μαρτυρίες περιγράφουν μια άγρια καταδρομική ενέργεια, η οποία είχε ως στόχο τους φοιτητές που συμμετείχαν στη γενική συνέλευση.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τουλάχιστον τρία άτομα. Δύο εκ των τραυματιών φέρουν εγκαύματα, τα οποία προκλήθηκαν από τη χρήση μολότοφ από τους δράστες. Ο τρίτος τραυματίας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπέστη τραύματα στα κάτω άκρα του. Όλοι οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ως σοβαροί, όπως αναφέρουν και εκπρόσωποι των φοιτητών.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η μεταφορά τους έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης αμέσως μετά το περιστατικό. Αυτή τη στιγμή, οι τραυματίες νοσηλεύονται στο εν λόγω νοσοκομείο, όπου και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για την αποκατάσταση της υγείας τους.

Η αντίδραση των αρχών και η διαφυγή των δραστών

Μετά την άγρια καταδρομική επίθεση, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην Πανεπιστημιούπολη. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ εισήλθαν εντός του Πανεπιστημίου. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα τις ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αναζήτηση των υπευθύνων.

Παρόλα αυτά, οι δράστες της επίθεσης κατάφεραν να διαφύγουν μετά την ολοκλήρωση της ενέργειάς τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με τις αναζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διαφυγή των κουκουλοφόρων καθιστά την έρευνα των αρχών πιο σύνθετη.

Το μήνυμα των φοιτητών

Εκπρόσωποι των φοιτητών που συμμετείχαν στη γενική συνέλευση, μίλησαν στο Orange Press, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά τους. Μεταξύ άλλων, δήλωσαν ότι «οι συνελεύσεις δεν θα σταματήσουν, δεν τρομοκρατούμαστε». Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την πρόθεση των φοιτητών να συνεχίσουν τις δράσεις τους, παρά το βίαιο περιστατικό που έλαβε χώρα.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι επανέλαβαν επίσης τη σοβαρότητα των τραυματισμών των τριών φοιτητών. Η δήλωσή τους αυτή επιβεβαιώνει την κρίσιμη κατάσταση της υγείας των θυμάτων της επίθεσης και αναδεικνύει την ανησυχία της φοιτητικής κοινότητας για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis