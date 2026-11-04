Νέα έρευνα δείχνει την αποτελεσματικότητα της μονωτικής ταινίας έναντι των πλημμυρών

Μια νέα επιστημονική έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, προτείνοντας ένα απλό και οικονομικό αντικείμενο ως πιο αποτελεσματική λύση από τα παραδοσιακά σακιά με άμμο. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Hull στη Βρετανία διαπίστωσαν ότι η μονωτική ταινία (duct tape) μπορεί να προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη προστασία στις κατοικίες. Η μελέτη έρχεται σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη Kingston upon Hull της Αγγλίας.

Η αφετηρία της έρευνας: Οι πλημμύρες του 2007

Η ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις προστασίας από τις πλημμύρες προέκυψε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη Kingston upon Hull της Αγγλίας, στις 25 Ιουνίου 2007. Τότε, μέσα σε λίγες ώρες, έπεσαν περίπου 25 εκατοστά βροχής, ενώ μέσα σε μία μόνο ημέρα η περιοχή δέχθηκε ποσότητα νερού αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου μήνα.

Το σύστημα αποστράγγισης της πόλης, το οποίο βασιζόταν σε αντλίες, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο του νερού. Ως αποτέλεσμα, περίπου 10.000 ακίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν και τα 98 σχολεία της ευρύτερης περιοχής.

Συγκριτικές δοκιμές υλικών για την προστασία

Οι ερευνητές εξέτασαν διαφορετικά υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των κατοικιών από πλημμύρες μικρού βάθους, με τη στάθμη του νερού να φτάνει περίπου τα 60 εκατοστά. Στις δοκιμές συμπεριλήφθηκαν σακιά με άμμο, συνθετικά σακιά, μονωτική ταινία, ταινία αλουμινίου και εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ.

Τα υλικά τοποθετήθηκαν γύρω από τα κενά έξι διαφορετικών θυρών, οι οποίες ήταν κατασκευασμένες από συνηθισμένα υλικά. Εξετάστηκαν τόσο πόρτες που ανοίγουν προς τα μέσα όσο και εκείνες που ανοίγουν προς τα έξω, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα υπό διάφορες συνθήκες.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μονωτική ταινία

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανέδειξαν την υπεροχή ορισμένων υλικών. Το εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ είχε την καλύτερη επίδοση, περιορίζοντας τη διαρροή νερού κατά ένα εντυπωσιακό ποσοστό 99%.

Αμέσως μετά ακολούθησε η μονωτική ταινία, με ποσοστό αποτελεσματικότητας που κυμάνθηκε μεταξύ 97% και 98%. Αντίθετα, τα παραδοσιακά σακιά με άμμο αποδείχθηκαν πολύ λιγότερο αποτελεσματικά, καθώς περιόρισαν τη διαρροή μόλις κατά 70%. Ακόμη και η λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος εφαρμογής ταινίας παρουσίασε καλύτερη επίδοση από τα σακιά με άμμο.

Πρακτικά πλεονεκτήματα και παράγοντες αποτελεσματικότητας

Ο Stuart McLelland του Πανεπιστημίου του Hull, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας FloodReady Review στη Βρετανία, εξήγησε τους σημαντικούς πρακτικούς περιορισμούς των σακιών με άμμο. Όπως ανέφερε, είναι βαριά στη μεταφορά, απαιτούν αρκετή εργασία για να τοποθετηθούν και η απόρριψή τους γίνεται δυσκολότερη όταν έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα νερά πλημμύρας.

Επιπλέον, ο McLelland τόνισε ότι τα περισσότερα νοικοκυριά δεν διαθέτουν απόθεμα σακιών για να τα χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αντίθετα, η μονωτική ταινία είναι ελαφριά, οικονομική και πιθανότατα υπάρχει ήδη σε κάποιο συρτάρι ή εργαλειοθήκη του σπιτιού, καθιστώντας την άμεσα διαθέσιμη.

Ωστόσο, ο McLelland επισήμανε ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν την κατάσταση της πόρτας και του πλαισίου της, την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται, την ποιότητα της στεγανοποίησης που επιτυγχάνεται και τις ειδικές συνθήκες της εκάστοτε πλημμύρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta