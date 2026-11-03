Στο φως καταγγελίες του 2019 στην ΑΑΔΕ για τον «Mr. Χωριάτικο»

Δύο καταγγελίες, μία στα τέλη του 2019 και μία στις αρχές του 2026, είχαν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ΑΑΔΕ και την ΕΛΑΣ αντίστοιχα, αναφορικά με τη δράση του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Οι καταγγελίες αυτές, το περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται σε γνώση του iEidiseis, εμπεριέχονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το δίκτυο του «Mr. Χωριάτικο».

Μεταξύ άλλων, οι αναφορές στις καταγγελίες κάνουν λόγο για διακίνηση «μαύρου» χρήματος, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εμπορία ανθρώπων. Η πρώτη καταγγελία, που χρονολογείται στα τέλη του 2019, εστιάζει κυρίως σε θέματα φοροδιαφυγής και απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι δύο καταγγελίες και το περιεχόμενό τους

Η πρώτη ηλεκτρονική καταγγελία, η οποία στάλθηκε στην ΑΑΔΕ στα τέλη του 2019, αφορούσε τη φοροδιαφυγή του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Η δεύτερη καταγγελία, που εστάλη στις αρχές του 2026 στην Ελληνική Αστυνομία, περιείχε αναφορές σε εμπορία ανθρώπων.

Και οι δύο καταγγελίες, όπως προκύπτει από την ογκώδη δικογραφία για τη δράση του δικτύου του «Mr. Χωριάτικο», έκαναν λόγο για διακίνηση «μαύρου» χρήματος, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εμπορία ανθρώπων. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Η ανώνυμη καταγγελία στην ΑΑΔΕ

Στις 25 Νοεμβρίου 2019, μια ανώνυμη καταγγελία στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΑΔΕ. Το θέμα της καταγγελίας ήταν η «μεγάλη φοροδιαφυγή του περιβόητου Άγγελου Γιαννακόπουλου». Η καταγγελία αυτή αφορούσε τον ίδιο τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, καθώς και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην ανώνυμη καταγγελία, μεταξύ των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων «διακινούνται μαύρα χρήματα, δεν πληρώνονται φόροι και ασφαλιστικές εισφορές». Αυτές οι σοβαρές κατηγορίες τέθηκαν υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Η διαβίβαση στην υπηρεσία ελέγχων

Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών της ΑΑΔΕ απέστειλε ένα έγγραφο προς την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ, καθώς και στο ΚΕΦΟΜΕΠ. Το έγγραφο αυτό έφερε τον τίτλο «Διαβίβαση καταγγελίας προς αξιοποίηση».

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών της ΑΑΔΕ καλούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής να λάβουν υπόψη τους την καταγγελία. Η οδηγία ήταν να την αξιοποιήσουν «κατά την έκταση που εσείς κρίνετε, στους μερικούς επιτόπιους προγραμματισμένους ελέγχους που διενεργεί η υπηρεσία σας».

Οι επιχειρήσεις που κατονομάζονται και τα ευρήματα της ΑΑΔΕ

Η ανώνυμη καταγγελία που στάλθηκε στην ΑΑΔΕ ανέφερε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος «έχει πολλά μαγαζιά με εκατομμύρια τζίρους και όλα μαύρα». Συγκεκριμένα, η καταγγελία κατονόμαζε ως δικά του τα «Bread Factory», τα «Αττικά Αρτοποιεία», το «Χωριάτικο», τα αρτοποιεία «Μυλωνάς», το «Άρτος και Υγεία», τις καφετέριες «Pilot», το «Alkatraz» στη Συγγρού, το «FBI» στη Μιχαλακοπούλου, και το «Royal» στο Χίλτον. Επιπλέον, αναφερόταν ότι κατέχει πολλά ακόμα καταστήματα σε Αθήνα, νησιά και επαρχία.

Έπειτα από έρευνα που διενήργησε η Διεύθυνση Προγραμματισμού Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών της ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε πως ο Άγγελος Γιαννακόπουλος πράγματι μετέχει «σε μεγάλο αριθμό εταιρειών». Ένα ακόμη εύρημα της συγκεκριμένης Διεύθυνσης της ΑΑΔΕ ήταν ότι «σε αρκετές επιχειρήσεις που σύμφωνα με την καταγγελία είναι δικές τους, μέτοχοι και διαχειριστές είναι τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις τους δηλώνουν μηδενικά σχεδόν εισοδήματα».

Το ερώτημα για τις περαιτέρω ενέργειες

Παρά τη διαβίβαση της καταγγελίας και τα ευρήματα της εσωτερικής έρευνας της ΑΑΔΕ, παραμένει άγνωστο σε ποιες ενέργειες προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis