Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια σε 43χρονο και τον συνεργό του για τη δολοφονία του πατέρα του στη Ρόδο

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω ένας 43χρονος και ένας 42χρονος για την υπόθεση της ληστείας και της δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη. Το έγκλημα είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2022, συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου, μέσα στο σπίτι του θύματος, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές ισόβιας κάθειρξης και στους δύο κατηγορούμενους, με τον 42χρονο να καταδικάζεται σε δις ισόβια για την εμπλοκή του τόσο στη ληστεία όσο και στην ανθρωποκτονία.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο 43χρονος, ο οποίος είναι γιος του θύματος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Η συγκεκριμένη ποινή αφορά την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του. Από την άλλη πλευρά, ο 42χρονος συνεργός του κρίθηκε ένοχος για δύο σοβαρά αδικήματα: τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη. Για τις πράξεις αυτές, του επιβλήθηκε η αυστηρή ποινή των δις ισοβίων.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο 42χρονος είχε υποστηρίξει με επιμονή ότι ο γιος του θύματος δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Ο 43χρονος, από την πλευρά του, αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία της ληστείας που του αποδιδόταν, διατηρώντας την αρχική του στάση.

Το χρονικό της υπόθεσης και η εύρεση του θύματος

Ο 75χρονος Γιώργος Καρυώτης είχε βρεθεί νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022, μέσα στην οικία του, η οποία βρίσκεται στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, μια περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές κατά την άφιξή τους ήταν τραγική και αποκαλυπτική της βίας που είχε προηγηθεί. Ο άτυχος άνδρας είχε δεμένα τα χέρια του και ένα σχοινί ήταν τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του, στοιχεία που από την αρχή υποδείκνυαν εγκληματική ενέργεια και όχι κάποιο ατύχημα.

Η υπόθεση από την αρχή είχε προκαλέσει σοκ και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, ενώ οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών ήταν εντατικές και συνεχείς. Το έγκλημα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά που απασχόλησαν το νησί τα τελευταία χρόνια, λόγω της αγριότητας και των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε.

Προηγούμενη καταδίκη και η έφεση του γιου του θύματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 43χρονος γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη. Η συγκεκριμένη καταδίκη αφορούσε τη δολοφονία του πατέρα του, Γιώργου Καρυώτη. Ωστόσο, κατά της συγκεκριμένης απόφασης, ο 43χρονος είχε ασκήσει έφεση, επιδιώκοντας την ανατροπή της και την επανεξέταση της υπόθεσης σε ανώτερο δικαστήριο. Η νέα καταδίκη που του επιβλήθηκε τώρα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω αφορά αποκλειστικά την πράξη της ληστείας, διαχωρίζοντας έτσι τις κατηγορίες.

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου ξεκαθαρίζει τη διάκριση ανάμεσα στις ποινές των δύο κατηγορουμένων. Ο 43χρονος καταδικάστηκε για τη ληστεία, ενώ ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος και για τη ληστεία και για την ανθρωποκτονία, όπως προέκυψε από τη διαδικασία και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Νέα τροπή στην υπόθεση και η κατάθεση του 42χρονου

Η υπόθεση είχε λάβει μια νέα, καθοριστική τροπή τον Δεκέμβριο του 2024, όταν μια γυναίκα προέβη σε κατάθεση που οδήγησε σε σημαντικές εξελίξεις στην πορεία των ερευνών. Παράλληλα με την κατάθεση αυτή, εντοπίστηκε γενετικό υλικό στον τόπο του εγκλήματος, το οποίο συνέδεε άμεσα τον 42χρονο με την υπόθεση, ενισχύοντας σημαντικά τα στοιχεία εναντίον του και αλλάζοντας τα δεδομένα.

Έναν χρόνο αργότερα, συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2025, ο 42χρονος είχε προβεί σε μια σημαντική δήλωση ενώπιον δικαστηρίου. Είχε δηλώσει τότε ότι διέπραξε μόνος του τη δολοφονία του Γιώργου Καρυώτη. Στην ίδια δήλωση, είχε υποστηρίξει με έμφαση ότι ο γιος του θύματος ήταν αθώος και δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στην ανθρωποκτονία του πατέρα του, προσπαθώντας να τον αποσυνδέσει από το φόνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta