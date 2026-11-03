Η λέξη «mogging» αναδείχθηκε λέξη της χρονιάς: Από το bodybuilding στην ανδρόσφαιρα

Το λεξικό Collins ανακήρυξε τη λέξη «mogging» ως τη λέξη της χρονιάς για το 2026, αναδεικνύοντας μια τάση που έχει καταγράψει σημαντική αύξηση στη χρήση της. Η λέξη, η οποία σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «υπερτερείς» ή «επισκιάζεις», έχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή από τον χώρο του bodybuilding έως τα διαδικτυακά φόρουμ της ανδρόσφαιρας.

Η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε, με τη χρήση της να αυξάνεται κατά 210% μέσα στο 2026, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία διάδοσή της σε διάφορα κοινωνικά και διαδικτυακά πλαίσια.

Η ανάδειξη της λέξης της χρονιάς

Η επιλογή του «mogging» από το λεξικό Collins ως λέξη της χρονιάς για το 2026 σηματοδοτεί την αναγνώριση της αυξανόμενης επιρροής της στην καθημερινή επικοινωνία. Η λέξη αυτή, με την έννοια του να υπερέχεις ή να επισκιάζεις κάποιον άλλο, έχει πλέον καθιερωθεί σε ένα ευρύ φάσμα συζητήσεων.

Η εντυπωσιακή αύξηση της χρήσης της κατά 210% μέσα στο 2026 καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία νέοι όροι μπορούν να ενσωματωθούν στο λεξιλόγιο, ειδικά όταν αντικατοπτρίζουν σύγχρονες κοινωνικές συμπεριφορές και τάσεις.

Από το bodybuilding στην ανδρόσφαιρα

Η διαδρομή της λέξης «mogging» ξεκίνησε αρχικά από τον χώρο του bodybuilding, όπου χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει την υπεροχή ή την επισκίαση κάποιου άλλου, συνήθως σε φυσικά χαρακτηριστικά ή επιδόσεις. Στη συνέχεια, η χρήση της επεκτάθηκε και υιοθετήθηκε από τους influencers που δραστηριοποιούνται στην ανδρόσφαιρα, ένα διαδικτυακό περιβάλλον όπου συζητούνται θέματα ανδρισμού και σχέσεων.

Η υιοθέτηση της λέξης από την ανδρόσφαιρα συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω διάδοσή της, καθώς οι influencers χρησιμοποιούσαν τον όρο για να περιγράψουν την υπεροχή σε διάφορους τομείς, πέρα από την αρχική του σημασία που αφορούσε αποκλειστικά τη σωματική διάπλαση.

Η εξέλιξη της σημασίας της

Στα μισογυνιστικά φόρουμ της δεκαετίας του 2010, η σημασία της λέξης «mogging» άρχισε να αποκτά μια πιο συγκεκριμένη χροιά, αναφερόμενη στην κατάσταση όπου κάποιος θεωρείται πιο ελκυστικός σεξουαλικά από κάποιον άλλο. Αυτή η χρήση αντανακλούσε τις δυναμικές και τις αντιλήψεις που κυριαρχούσαν σε αυτά τα διαδικτυακά περιβάλλοντα.

Ωστόσο, σήμερα η λέξη έχει αποκτήσει μια ευρύτερη χρήση, ξεπερνώντας τα αρχικά της πλαίσια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ, Alysa Liu, η οποία είχε δηλώσει ότι η κύρια στρατηγική της στους αγώνες ήταν το «mog», δηλαδή να υπερτερεί έναντι των αντιπάλων της, αναδεικνύοντας την εφαρμογή της λέξης σε ένα καθαρά ανταγωνιστικό πλαίσιο επιδόσεων.

Οι παρατηρήσεις του Τόνι Θορν

Ο Τόνι Θορν, διευθυντής του αρχείου αργκό και νέων γλωσσικών φαινομένων του King’s College, έχει παρατηρήσει ότι πολλοί από τους νέους όρους που έχουν αναδυθεί, όπως το «simp» (που περιγράφει κάποιον υπερβολικά προσεκτικό), το «soy boy» (ένας υποτιμητικός όρος για έναν άνδρα που δεν είναι στερεοτυπικά αρρενωπός) και το «sigma» (που αναφέρεται σε κάποιον «κουλ» και επιτυχημένο), προέρχονται από τα διαδικτυακά φόρουμ της ανδρόσφαιρας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η λέξη «mogging» περιγράφει ένα «υπερ-ανταγωνιστικό» και «υπερ-ατομικιστικό» άτομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν «επιθετικό εγωισμό». Ο Θορν σημειώνει επίσης ότι αυτή η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει γίνει κυρίαρχη στις μέρες μας, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη κοινωνική τάση που αντικατοπτρίζεται και στην εξέλιξη της γλώσσας.

Με πληροφορίες από: Topontiki