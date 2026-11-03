Αποκαλυπτικοί διάλογοι της Δήμητρας Κ. για δώρα σε δημόσιους λειτουργούς

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της Δήμητρας Κ., η οποία φέρεται να είχε νευραλγικό ρόλο στη λειτουργία του «Κεντρικού Γραφείου» της οργάνωσης του «Mr. Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες, που συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και βρίσκονται σε γνώση του iEidiseis, φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για τη διαδικασία αποστολής δώρων σε δημόσιους λειτουργούς. Τα δώρα αυτά φέρεται να αποστέλλονταν προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες υποθέσεις του δικτύου.

Ο νευραλγικός ρόλος της Δήμητρας Κ.

Η Δήμητρα Κ. περιγράφεται ως το δεξί χέρι του «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, και κατείχε μια κεντρική θέση στην οργάνωση. Ο ρόλος της στο «Κεντρικό Γραφείο» ήταν καθοριστικός για τη λειτουργία του κυκλώματος, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών.

Από την ανάλυση των διαλόγων, διαπιστώνεται ότι η Δήμητρα Κ., μαζί με άλλα μέλη του δικτύου, διατηρούσε στενές επαφές και υψηλό βαθμό οικειότητας με πληθώρα προσώπων. Αυτά τα πρόσωπα εντοπίζονται σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, όπως Εφορίες και Επιμελητήρια, γεγονός που υποδηλώνει ένα εκτεταμένο δίκτυο σχέσεων.

Τα «δώρα» και οι «εξυπηρετήσεις»

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται οι αναφορές σε δώρα που αποστέλλονταν σε δημόσιους λειτουργούς. Ο σκοπός αυτών των δώρων ήταν η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υποθέσεων που αφορούσαν το δίκτυο του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Οι συνομιλίες καταδεικνύουν μια οργανωμένη διαδικασία για την παροχή αυτών των δώρων.

Οι διάλογοι περιλαμβάνουν χαρακτηριστικές εκφράσεις όπως «οι δικοί μας», «τα βαφτιστήρια», «οι φίλες» και «οι ξαδέλφες», οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για να προσδιορίσουν τους αποδέκτες των δώρων. Αυτές οι κωδικές ονομασίες υποδηλώνουν ένα σύστημα αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των προσώπων που λάμβαναν τις παροχές.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της ΕΛΑΣ

Μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το είδος και την αξία των δώρων. Σε έναν διάλογο, η Δήμητρα Κ. ρωτά αν μπορεί να πάρει και «κραγιονάκια» αντί μόνο αρώματα. «Να σας πω, άμα πάρω και μερικά, τι πρέπει να πάρω όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει;» ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην αξία των προϊόντων, με τη Δήμητρα Κ. να επισημαίνει ότι «Δεν είναι φθηνά, έχουνε σαράντα ευρώ, πρέπει να πάρω με εκατό;». Ακόμη, τονίζεται η μάρκα των κραγιονιών, με την αναφορά «Όχι φθηνά, Yves Saint Laurent είναι». Αυτές οι λεπτομέρειες υπογραμμίζουν την πρόθεση για παροχή δώρων συγκεκριμένης ποιότητας και αξίας.

Οδηγίες και κωδικές ονομασίες

Οι διάλογοι περιλαμβάνουν επίσης σαφείς οδηγίες σχετικά με την επιλογή των δώρων και των αποδεκτών. Σε μια συνομιλία, ακούγεται η φράση «Μπράβο, όπου δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις πάρε αυτά», υποδεικνύοντας μια στρατηγική επιλογή των δώρων ανάλογα με τις «υποχρεώσεις» προς τους δημόσιους λειτουργούς.

Επιπλέον, δίνονται οδηγίες για την αναγνώριση των προσώπων που έπρεπε να λάβουν δώρα: «Άκου, άκου, κοίταξε μέσα απ΄ την κατάσταση που σου ΄δωσα, ποιοι είναι οι δικοί μας, δε, που τους πάμε κάθε φορά». Γίνεται επίσης ειδική αναφορά σε μια προϊσταμένη στο ΚΕΑ, η οποία φέρεται να είναι μέλος επιτροπής, δείχνοντας τη στοχευμένη προσέγγιση του δικτύου.

Το περιεχόμενο της ογκώδους δικογραφίας

Όλες αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες αποτελούν μέρος της ογκώδους δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση του κυκλώματος. Το περιεχόμενο των διαλόγων, όπως παρουσιάζεται, παρέχει σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε για την επίτευξη των σκοπών της.

Οι πληροφορίες αυτές, που βρίσκονται σε γνώση του iEidiseis, αναδεικνύουν το εύρος των επαφών και την οργάνωση του δικτύου του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Οι αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα και υπηρεσίες, καθώς και οι λεπτομέρειες για τα δώρα, συνθέτουν την εικόνα μιας συστηματικής προσπάθειας για την εξασφάλιση εξυπηρετήσεων μέσω αθέμιτων μέσων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis