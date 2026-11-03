Επεισόδια βίας σε Halloween party στο Γκάζι: Μαρτυρίες για δαγκώματα και χτυπήματα με ρόπαλα

Εικόνες που παραπέμπουν σε σκηνές από ταινία τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Γκάζι, κατά τη διάρκεια του Halloween Hunt. Η διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν escape rooms, μετατράπηκε σε εφιάλτη για παίκτες και ανυποψίαστους περαστικούς, με άτομα ντυμένα με τρομακτικές στολές να φέρονται να επιτίθενται σε ανθρώπους.

Οι μασκαρεμένοι, καλυμμένοι με ψεύτικα αίματα και κρατώντας αλυσοπρίονα, αλυσίδες, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα, προκάλεσαν σκηνές έντασης και πανικού στο κέντρο της Αθήνας.

Καταγγελίες για σωματική βία

Οι εικόνες και οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA προκαλούν σοκ, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες που είχαν αναλάβει να υποδυθούν τρομακτικούς χαρακτήρες φέρονται να ξεπέρασαν τα όρια του παιχνιδιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ασκήσουν σωματική βία σε παίκτες αλλά και σε περαστικούς.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν περιστατικά βίας που, όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν καμία σχέση με το σενάριο μιας διοργάνωσης τρόμου. Σε μία από τις μαρτυρίες που μεταδόθηκαν στο Live News, γίνεται λόγος για άτομο που δάγκωνε έναν άλλο άνθρωπο, ενώ σε διαφορετικό περιστατικό ένας performer φέρεται να χτυπούσε με ρόπαλο μια κοπέλα.

Τρόμος για παιδιά και παίκτες

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά στα περιστατικά ήταν και μικρά παιδιά, τα οποία εμφανίζονται σε βίντεο να τρέχουν τρομοκρατημένα, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τους μασκαρεμένους.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Είδα και έναν άλλον να ρίχνει ροπαλιές σε μια κοπέλα, η οποία έβαλε τα κλάματα. Όταν πήγε ένας φίλος της να πει “ρε παιδιά, ηρεμήστε, ξεφεύγετε”, ο ηθοποιός του κόλλησε το κεφάλι και του είπε “γιατί, αλλιώς τι θα γίνει;”».

Άλλη καταγγελία αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες χτυπούσαν παίκτες με αντικείμενα που κρατούσαν, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους να σταματήσουν. «Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους. Λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις καταγγέλλουσες.

Βίντεο με σκηνές βίας

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άτομα να χρησιμοποιούν αλυσίδες και μαστίγια, ενώ άλλοι εμφανίζονται να κλωτσούν ανθρώπους που βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο να βαράς έναν παίκτη με ζώνη, αλυσίδες, μαστίγιο ή ό,τι άλλο σου κατέβει στο κεφάλι, να σου λέει ο άλλος “σταμάτα” και εσύ να συνεχίζεις. Εγώ προσωπικά σταμάτησα το παιχνίδι και κοίταζα συνέχεια γύρω μου τι συμβαίνει. Αυτό που έβλεπα ήταν ένα αδιανόητο θέαμα. Όλοι είχαν κάτι στο χέρι τους και χτυπούσαν».

Η θέση ηθοποιού

Από την πλευρά της, μία από τις ηθοποιούς που συμμετείχαν στο Halloween Hunt υποστήριξε, μιλώντας στην εκπομπή Live News, ότι οι οδηγίες που είχαν λάβει δεν περιλάμβαναν την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος των παικτών. Η έρευνα για τα περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr