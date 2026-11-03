Κρουαζιερόπλοιο Crown Iris: Αρνητικός ο πρώτος έλεγχος για βόμβα, αναμένονται οι υποβρύχιες αποστολές

Ο πρώτος έλεγχος που διενεργήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Σύρο, για την πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, απέβη αρνητικός. Οι αρχές είχαν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από αναφορές που έκαναν λόγο για τοποθέτηση βόμβας στο πλοίο.

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός έλεγχος δεν αποκάλυψε κάτι ύποπτο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος, πιο λεπτομερής και εξειδικευμένος έλεγχος, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.

Οι αρχικές ενέργειες ελέγχου

Για την εκτέλεση του πρώτου ελέγχου, επιστρατεύτηκαν ειδικά μέσα και προσωπικό. Συγκεκριμένα, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος του Λιμενικού Σώματος συμμετείχε στην έρευνα, εξετάζοντας τους εσωτερικούς χώρους του κρουαζιερόπλοιου. Παράλληλα, ένας ιδιώτης δύτης ανέλαβε να διενεργήσει εξονυχιστικό έλεγχο στα ύφαλα του πλοίου, δηλαδή στο τμήμα του που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Από το σύνολο αυτών των αρχικών ενεργειών, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού ή οποιουδήποτε άλλου ύποπτου αντικειμένου. Το αποτέλεσμα του πρώτου ελέγχου χαρακτηρίστηκε ως αρνητικό.

Ο επερχόμενος λεπτομερής έλεγχος

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου και παρά τα αρνητικά του αποτελέσματα, κρίθηκε απαραίτητο να προχωρήσει η διαδικασία σε ένα επόμενο στάδιο. Έτσι, αναμένεται η άφιξη κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, το οποίο βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν από τον Πειραιά.

Το εξειδικευμένο αυτό κλιμάκιο θα αναλάβει να διενεργήσει έναν δεύτερο, ακόμα πιο ενδελεχή έλεγχο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Στόχος είναι η πλήρης διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris».

Στοιχεία ταυτότητας του κρουαζιερόπλοιου

Το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» φέρει σημαία Παναμά. Βάσει του προγραμματισμού του, το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με τελικό προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ. Επί του παρόντος, στο πλοίο επιβαίνουν 940 επιβάτες, ενώ το πλήρωμά του αποτελείται από 597 άτομα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr