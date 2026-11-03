Μαθητές από το Λουτράκι παρέλασαν στο Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης

Είκοσι τρεις μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου πραγματοποίησαν ένα ξεχωριστό ταξίδι στο ακριτικό Πωγώνι Ιωαννίνων, συμμετέχοντας στις επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Τα παιδιά παρέλασαν μαζί με τους μαθητές του τοπικού σχολείου στο Κεφαλόβρυσο, σε μια δράση που συνδύασε την ιστορική μνήμη με ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας.

Η αρχή μιας ξεχωριστής πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία για αυτή τη συνάντηση ξεκίνησε την προηγούμενη σχολική χρονιά, όταν η Σχολική Βιβλιοθήκη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου έθεσε ως στόχο τη στήριξη μικρών και απομακρυσμένων σχολείων. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου συνεργάστηκαν για να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν βιβλία.

Συγκεκριμένα, δύο μεγάλα κιβώτια με βιβλία στάλθηκαν για τη δανειστική βιβλιοθήκη του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στο Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Ιωαννίνων. Αυτή η προσφορά στάθηκε η αφορμή για να δημιουργηθεί ένας δεσμός ανάμεσα στις δύο σχολικές κοινότητες.

Από την προσφορά βιβλίων στην πρώτη συνάντηση

Η θερμή ανταπόκριση των παιδιών και των εκπαιδευτικών του ακριτικού χωριού έδωσε συνέχεια στη δράση. Οι δύο σχολικές κοινότητες δεν περιορίστηκαν στην ανταλλαγή βιβλίων, αλλά πραγματοποίησαν διαδικτυακές συναντήσεις, γνωρίστηκαν και διατήρησαν την επικοινωνία τους.

Η επικοινωνία αυτή οδήγησε σε μια επίσημη πρόσκληση από τη Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου, η οποία κάλεσε τους μαθητές του Λουτρακίου να συμμετάσχουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία για την πρώτη τους συνάντηση από κοντά, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς που είχαν ήδη δημιουργηθεί.

Το ταξίδι στην Ήπειρο και η παρέλαση

Με την οργανωτική υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, είκοσι τρεις μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου ταξίδεψαν στην Ήπειρο. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Οκτωβρίου, με τους μαθητές να συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ανήμερα της εθνικής επετείου, οι μαθητές από το Λουτράκι συμμετείχαν στις θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο Κεφαλόβρυσο. Παρέλασαν δίπλα στους λιγοστούς μαθητές του τοπικού μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και προσφοράς σε έναν ακριτικό τόπο.

Εκπαιδευτικοί και το μήνυμα της επετείου

Στην παρέλαση, τους μαθητές από το Λουτράκι συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Ολυμπία Γιαννακοπούλου, Κωνσταντίνα Κουτσοδήμου και Ιωάννα Μαλτέζου. Από την πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλοβρύσου, την προετοιμασία της συνάντησης ανέλαβε ο εκπαιδευτικός Στέργιος Ροσιλόβαλης.

Η εκπαιδευτικός Ολυμπία Γιαννακοπούλου εκφώνησε πανηγυρικό λόγο στον ναό του χωριού. Στην ομιλία της, αναφέρθηκε στον δεσμό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα δύο σχολεία και υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας των παιδιών στον ακριτικό τόπο. Όπως τόνισε, «η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μάθημα ιστορίας μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, είναι ένα ζωντανό βίωμα».

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και νέες φιλίες

Πέρα από τη συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις, το ταξίδι των μαθητών περιλάμβανε και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορα σημεία της περιοχής. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα Ιωάννινα και το Καλπάκι, όπου ξεναγήθηκαν σε μουσεία και μνημεία.

Οι επισκέψεις αυτές τους έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τόπους που συνδέονται άμεσα με την ιστορία του 1940. Επιστρέφοντας στο Λουτράκι, οι μαθητές είχαν αποκτήσει νέες γνώσεις και, κυρίως, νέους φίλους, με τους οποίους τους ένωσε μια απλή πράξη προσφοράς και η κοινή εμπειρία της εθνικής επετείου.

Με πληροφορίες από: Newsit