Επιβάτες του Crown Iris κατηγορούνται για προσβλητική συμπεριφορά στη Σύρο

Επίσημη αναφορά – διαμαρτυρία κατατέθηκε για ένα σοβαρό περιστατικό προσβλητικής συμπεριφοράς επισκεπτών στη Σύρο. Το περιστατικό αφορά επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, οι οποίοι φέρονται να επέδειξαν τα γεννητικά τους όργανα και να ούρησαν στον κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης.

Ο συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης χρησιμοποιείται από τον παιδικό σταθμό «Στην Παλάμη του Θεού», ο οποίος υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου και στην Ιερά Μονή. Η αναφορά κατατέθηκε από τον διευθυντή του εν λόγω παιδικού σταθμού, επισημαίνοντας την απαράδεκτη συμπεριφορά των επιβατών.

Με πληροφορίες από: syrostoday.gr