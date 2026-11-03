Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μίλησε για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τον μικρό Όθωνα-Δημήτρη

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης μίλησε ζωντανά στον αέρα του «Πρωινού» για τον μικρό Όθωνα – Δημήτρη, ο οποίος δεν ζει πια, και την ανάγκη να συνεχιστεί η προσφορά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα με την Ομόνοια Λευκωσίας, είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με την ομιλία του στα βραβεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ).

Η εμπλοκή του στην υπόθεση της «Παιδικής Χαράς»

Το όνομα του Τάσου Χατζηγιοβάνη αναπαράχθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ο ποδοσφαιριστής από τη Λέσβο είναι ένας από τους δεκάδες επώνυμους και ανώνυμους Έλληνες που έπεσαν θύματα αυτής της απάτης, ανεβάζοντας ιστορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή προσφέροντας χρήματα.

Η ομιλία του στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΠΠ είχε ραγίσει καρδιές και είχε υπενθυμίσει σε όλους την υποχρέωση της προσφοράς στον πλησίον. Ο ίδιος δήλωσε: «Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Όθωνα – Δημήτρη ήθελα να βοηθήσω. Και προχώρησα με μια μόνο σκέψη. Να μπορέσω να βοηθήσω τον Δημήτρη να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».

Το ποσό που κατέβαλε και οι προβληματισμοί του

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης πληροφορήθηκε την ύπαρξη της οργάνωσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήρθε μόνος του σε επαφή με τους υπευθύνους, καθώς τον συγκίνησε η ιστορία του μικρού Όθωνα – Δημήτρη. Παρότι αρχικά δεν του ζητήθηκαν χρήματα αλλά μόνο προβολή, ο ίδιος ρώτησε για το ποσό που χρειαζόταν το παιδί για την ολοκλήρωση της θεραπείας του.

Κατέβαλε στον λογαριασμό της οργάνωσης 12.500 ευρώ και άρχισε να επικοινωνεί καθημερινά με τη μητέρα του παιδιού για την εξέλιξη της υγείας του. Ωστόσο, ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα αν το ποσό που κατέθεσε κατέληξε στα χέρια της, κάτι που χαρακτηρίζεται αμφίβολο. Δυστυχώς, το παιδί υπέκυψε στην ασθένειά του.

Η αξία της προσφοράς παρά το σκάνδαλο

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ελέγχεται πλέον για απάτη σε βάρος ασθενών, των οικογενειών τους και των δωρητών, ένα σκάνδαλο που έχει συνταράξει την ελληνική κοινωνία. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εξέφρασε τη στεναχώρια και τον προβληματισμό του για όσα μαθαίνει τις τελευταίες ημέρες.

Παρόλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής επιμένει ότι τίποτα δεν μπορεί να αμαυρώσει την αξία της προσφοράς. «Αν κάτι κρατάω από όσα συμβαίνουν είναι ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί που πρέπει. Αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας. Γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια που περνά δύσκολα», είπε. Κατέληξε: «Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε όμως να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη ζει, ο καθένας μας όπως μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι το καλό πάντα νικά και θα συνεχίσω να δίνω και να προσφέρω όπως μπορώ».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr