Ο Νίκος Χαρδαλιάς ζητά ενιαίο σχέδιο για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Την ανάγκη για έναν ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό που θα αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε την ετοιμότητα της Περιφέρειας να αναλάβει κεντρικό συντονιστικό ρόλο, επισημαίνοντας ότι η σημερινή πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων δεν επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος.

Η ανάγκη για ενιαίο σχεδιασμό

Μιλώντας στη θεματική ενότητα «Κυκλοφοριακό Αττικής: Προκλήσεις και Προοπτικές», στο πλαίσιο του 6ου συνεδρίου Green Deal Greece 2026, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν ο κάθε δήμος να σχεδιάζει μόνος του την αστική κινητικότητα. Υπογράμμισε πως η απουσία ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού και η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων ταλανίζουν καθημερινά περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες του Λεκανοπεδίου.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, εξακολουθεί να λείπει ένας μητροπολιτικός μηχανισμός. Αυτός ο μηχανισμός θα συντόνιζε τις επιμέρους δράσεις και θα προγραμμάτιζε τις αναγκαίες υποδομές με ορίζοντα δεκαετίας, εξασφαλίζοντας σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, πόρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η πρόταση της Περιφέρειας Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια, αν και δεν έχει αυτή τη στιγμή την ευθύνη αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού, ζητά να την αποκτήσει. «Εμείς δεν κρυβόμαστε και δεν αναζητούμε αξιώματα. Θέλουμε απλώς να είμαστε χρήσιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Η διεκδίκηση αυτή συνοδεύεται από τη βούληση για ουσιαστική συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τους συγκοινωνιακούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η ανάληψη μιας τόσο κρίσιμης ευθύνης προϋποθέτει και την αντίστοιχη θεσμική και χρηματοδοτική θωράκιση.

Η προειδοποίηση για το μέλλον

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η προειδοποίηση του Περιφερειάρχη για την εξέλιξη της κυκλοφοριακής συμφόρησης τα επόμενα χρόνια, αν δεν υπάρξει άμεσα ολοκληρωμένος σχεδιασμός. «Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαστε όλοι κολλημένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας, δεν θα κινείται κανείς, θα έχει διπλασιαστεί ο χρόνος κίνησης αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα», ανέφερε.

Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Χαρδαλιάς θέλησε να καταδείξει το μέγεθος της πρόκλησης που καλείται να αντιμετωπίσει η Αττική.

Το πλαίσιο της ανάπτυξης

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το economix.gr, έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κ. Χαρδαλιάς πρόσθεσε πως το Λεκανοπέδιο βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης, συνεισφέροντας το 48% του ΑΕΠ της χώρας. Μεγάλες παρεμβάσεις και επενδύσεις αλλάζουν σταδιακά τον αστικό χάρτη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάπλαση του Ελληνικού και στη μεταφορά κυβερνητικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ. Στο πλευρό του Περιφερειάρχη, στην ανάδειξη της ανάγκης για ενιαίο σχεδιασμό, βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα και το ΤΕΕ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr