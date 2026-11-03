Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, διεθνής εξτρέμ του ΟΦΗ, βρέθηκε στο επίκεντρο της Γιορτής του ΠΣΑΠΠ, όπου βραβεύτηκε για την αξιόλογη κοινωνική του προσφορά. Η συγκίνηση ήταν εμφανής, με τα δάκρυά του να εκφράζουν περισσότερα από λόγια, καθώς ανέβηκε στη σκηνή. Με αφορμή αυτή τη βράβευση, ο ποδοσφαιριστής μίλησε μεταφέροντας ένα μήνυμα ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης, τονίζοντας πως οι μεγαλύτερες νίκες δεν κρίνονται μόνο μέσα στα γήπεδα.

Η συγκινητική βράβευση και η μνήμη του μικρού Δημήτρη

Η βράβευση του Τάσου Χατζηγιοβάνη στη Γιορτή του ΠΣΑΠΠ αναγνώρισε την έμπρακτη κοινωνική του δράση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, καθώς η σκέψη του πήγε στον μικρό Δημήτρη. Ο Χατζηγιοβάνης είχε προσφέρει το ποσό των 12.500 ευρώ, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα της εγχείρησης του παιδιού, το οποίο έδινε μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Δυστυχώς, η μάχη αυτή αποδείχθηκε άνιση και ο μικρός Δημήτρης δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Η πράξη του ποδοσφαιριστή, η οποία αναδείχθηκε μέσα από αυτή τη βράβευση, υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς, ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν την υγεία και τη ζωή παιδιών.

Το μήνυμα της ανθρωπιάς σε καιρούς καχυποψίας

Σε μια περίοδο που η καχυποψία κυριαρχεί, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης θέλησε να υπενθυμίσει την αξία του να είσαι άνθρωπος. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Gazzetta, «Είναι πολύ καλό να γίνονται αυτές οι βραβεύσεις, γιατί ειδικά αυτές τις μέρες υπάρχει πολλή καχυποψία. Όμως, για εμένα, πρέπει πάντα να υπηρετούμε το καλό. Αυτό πρέπει να δείχνουμε. Τα άσχημα είναι αυτά που δεν πρέπει να δείχνουμε.»

Ο ποδοσφαιριστής στάθηκε στην ανάγκη να εστιάζουμε στις καλές πράξεις, παρά στην αρνητικότητα. «Υπάρχει κακός κόσμος εκεί έξω που σκέφτεται το κακό και θέλει να κρίνει τον άλλον. Εγώ δεν είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος. Εγώ κοιτάω να βοηθάω τον συνάνθρωπό μου, παιδάκια που το έχουν πραγματικά ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας μαθήματα ενσυναίσθησης.

Η πατρότητα ως καταλύτης για την αλλαγή οπτικής

Ο ερχομός του γιου του αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στη ζωή του Τάσου Χατζηγιοβάνη, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. «Είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου. Πλέον κατάλαβα τι είναι σημαντικό. Όταν γίνεσαι γονιός, καταλαβαίνεις πολλά», εξήγησε ο ίδιος.

Αυτός ο νέος ρόλος του επέτρεψε να αντιληφθεί βαθύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν τα παιδιά τους έχουν προβλήματα υγείας. «Είμαι και πατέρας, οπότε μπορώ να αντιληφθώ καλύτερα πλέον τα πράγματα. Το πώς είναι να είσαι γονιός και να έχει το παιδί σου πρόβλημα και να θέλεις να το βοηθήσεις», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υποστήριξης σε τέτοιες ευαίσθητες καταστάσεις.

Το μότο ζωής: «Το καλό πάντα κερδίζει»

Η πεποίθηση ότι το καλό πάντα κερδίζει αποτελεί το μότο ζωής του Τάσου Χατζηγιοβάνη από μικρή ηλικία. Όπως αποκάλυψε, «Πάντα ήμουν ευαίσθητος, πάντα ήθελα το καλό για τον συνάνθρωπό μου, ακόμα κι αν δεν τον γνωρίζω. Θέλω πάντα να βοηθάω με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι ήμουν και συνεχίζω να είμαι.»

Μέσα από τη συνέντευξή του, ο ποδοσφαιριστής θέλησε να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους: «Το μήνυμα που έχω να περάσω είναι να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και να κάνουμε καλές πράξεις». Εξέφρασε την ελπίδα ότι περισσότεροι άνθρωποι θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, δηλώνοντας με αισιοδοξία: «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται το καλό. Είμαστε περισσότεροι... Και να συνεχίσουμε, αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω».

Με πληροφορίες από: Gazzetta